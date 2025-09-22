桜花絵変り 茶托（越前漆器）［5枚セット］｜格式ある法人贈呈・記念品に最適
越前漆器の伝統技術が息づく、手描き蒔絵と磨き蒔絵を贅沢に施した茶托5枚セットです。桜の花をテーマに、ひとつひとつ丁寧に描き分けられた絵変りのデザインは、見る角度や光の加減によって表情を変え、日常の茶の時間に華やぎと格調を添えます。
漆の深みのある色合いと、金銀の蒔絵が織りなす輝きは、光を受けるたびに微細な表情を見せ、手に取るたびに伝統工芸の奥深さを感じさせます。職人の確かな技術と細部へのこだわりが、長く愛用できる高級感を生み出しています。
法人贈呈や記念品としても最適で、受け取る方の品格を引き立てる格調高い逸品です。格式ある贈答品としての価値を兼ね備え、日常のひとときを上質に彩るだけでなく、受け取った方に伝統美の感動を届けます。美術品のように鑑賞できる茶托として、長く愛され続ける逸品です。
【越前漆器】桜花絵変り 茶托［5枚］～手描き蒔絵・磨き蒔絵
https://naire-shop.com/naire-kumejirow-4034-5/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330165&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
漆の深みのある色合いと、金銀の蒔絵が織りなす輝きは、光を受けるたびに微細な表情を見せ、手に取るたびに伝統工芸の奥深さを感じさせます。職人の確かな技術と細部へのこだわりが、長く愛用できる高級感を生み出しています。
法人贈呈や記念品としても最適で、受け取る方の品格を引き立てる格調高い逸品です。格式ある贈答品としての価値を兼ね備え、日常のひとときを上質に彩るだけでなく、受け取った方に伝統美の感動を届けます。美術品のように鑑賞できる茶托として、長く愛され続ける逸品です。
【越前漆器】桜花絵変り 茶托［5枚］～手描き蒔絵・磨き蒔絵
https://naire-shop.com/naire-kumejirow-4034-5/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330165&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ