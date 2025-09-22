Steam用ローグライト・アーマーブレイク型カードゲーム「Queen’s Blade Re:Build」東京ゲームショウ2025に出展！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）が配信するSteam用ゲーム『Queen’s Blade Re:Build』の最新情報を公開いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330153&id=bodyimage1】
【どんなゲーム？】
2026年配信予定のSteam用ゲーム『Queen's Blade Re:Build』はローグライト・アーマーブレイク型カードゲームです。（Steamストア：https://store.steampowered.com/app/3938540/Queens_Blade_ReBuild/）
プレイヤーが選択した女性キャラクター（美闘士）は最強の女王に挑む戦いへと旅立つ。
ランダムに表れる選択肢を選びながら、ライバルを倒し、カードやアイテムを増やし、デッキを強化！
カードの持つ様々な能力やスキルとの組み合わせを駆使して、数多の闘いに勝利しよう。
バトルはリアルタイムで展開されるので、プレイヤーのスキルが試される事になる。
勝利の鍵となるのはアーマーブレイク。すべての闘士たちは上段、中段、下段それぞれの部位がアーマーで守られているので、まずは敵のアーマーを破壊しよう。相手の防御を丸裸にして必殺の一撃を叩きこめ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330153&id=bodyimage2】
【TGS2025出展】
2025年9月25日（木） より開催される「東京ゲームショウ2025」のインディーゲームコーナーに、株式会社ホビージャパンが出展いたします。また、グローバルなゲーム業界の成長に寄与することを目的とした「SELECTED INDIE 80」のスポンサーとしても参加いたします。
【美しき闘士を彩るクリエイターが集結】
『Queen's Blade Re:Build』の主人公たちとなる美闘士達を描くため、豪華クリエイターが集結。
えぃわ、F.S、かんたかを始めとしたクイーンズブレイドのオリジンキャラクターデザイナー、
そして渡邉亘、萌木雄太、Niθ、ヨシフユ（artumph）を始めとしたクリエイター達が、美闘士達の新たなる姿を描きます！（※敬称略、順不同）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330153&id=bodyimage3】
【開発チーム】
『Queen's Blade Re:Build』のカードゲーム部分につきましては、15年以上数々のカードゲームの開発実績がある株式会社ホビージャパンのカードゲーム開発事業部スタッフが製作を行います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330153&id=bodyimage4】
【クイーンズブレイドとは】
2005年に株式会社ホビージャパンから出版された「対戦型ビジュアルブック」シリーズ。1冊の本で一人のキャラクターを表現する手法と、セクシーなキャラクターデザインを各界の実力派クリエイターが担当したことでも話題となりました。
2006年にフィギュアシリーズが大ブレイク。2009年にはTVアニメ化もされ、その後第3期まで制作の大ヒット作品となりました。
2017年にリブート版アニメ「クイーンズブレイドUNLIMITED」を制作、およびコミック「ナナシの転生クイーンズブレイド」が大人気配信中です！
数々の作品を生み出した「クイーンズブレイド」シリーズは、2025年に20周年を迎えます。
2026年配信予定のSteam用ゲーム『Queen’s Blade Re:Build』は、オリジンである「対戦型ビジュアルブック」を元にしたゲームとなります。
