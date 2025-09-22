日本雑穀協会は、雑穀を活用した食品を評価・表彰する「日本雑穀アワード2025・秋」（締切9月30日）を2部門で実施するとともに、公式サイトを全面リニューアルいたしました。

日本雑穀協会は、雑穀を活用した食品を評価・表彰する「日本雑穀アワード2025・秋」（締切9月30日）を2部門で実施するとともに、公式サイトを全面リニューアルいたしました。