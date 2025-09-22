日本雑穀協会は、雑穀を活用した食品を評価・表彰する「日本雑穀アワード2025・秋」（締切9月30日）を2部門で実施するとともに、公式サイトを全面リニューアルいたしました。
雑穀の普及および、雑穀市場の健全な育成に取り組む一般社団法人日本雑穀協会は、雑穀を活用した食品を評価・表彰する「日本雑穀アワード2025・秋」を開催し、エントリーを受け付けております（締切：9月30日）。併せて、公式サイトを全面リニューアルし、情報提供の充実と利用者の利便性向上を図りました。
日本雑穀アワードは2011年に創設された、雑穀を活用した食品に特化した評価・表彰制度です。雑穀アドバイザーや雑穀クリエイターなど専門性を有する審査員が、厳正かつ公正な審査を通じて優れた食品を選出し、健全な市場形成と雑穀の普及促進を目的としています。今回の《2025・秋》では、以下のとおり2部門にて実施いたします。
対象部門：デイリー食品部門〈2025・秋〉、業務用加工食品部門〈2025〉
エントリー締切：2025年9月30日（火）
結果発表：2025年10月28日（火）
詳細はこちら
https://zakkokuaward.jp/news/a20250922/
また、公式サイトを全面リニューアルし、受賞情報や募集要項の見やすさを改善するとともに、過去受賞商品の検索機能や審査・応募に関する情報を充実させました。今後も掲載内容の拡充を図り、食品業界関係者や一般の皆様に向けて、より一層わかりやすく受賞商品の魅力をお伝えしてまいります。
日本雑穀アワード公式サイト
https://zakkokuaward.jp/
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
