【新商品】ワククを生み出した大人気ブランドの定番IP「ユーリー（ZIYULI）」の最新シリーズが日本で発売開始 ~My Own Wedding~

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社所在地：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、豪華なウェディングドレスがモチーフのトレーディングフィギュア新商品「ユーリー（ZIYULI）~My Own Wedding~」を9月上旬に発売いたしました。

◆商品紹介

商品ページはこちら :https://www.hashy-topin.com/product.php?id=642Flower Goddess（花の女神）Pinky Princess（桃色のお姫様）Dreamy Encounter（夢の出会い）

Coastal Oath（海辺の誓い）Night Fairy Tale（月夜のおとぎ話）Gossamer Rose（薄羽の薔薇）

海外で話題！細部まで丁寧に作り込まれた造形が魅力の「ユーリー（ZIYULI）」シリーズの新作『耀騎宴礼（ようきえんれい）~My Own Wedding~』は豪華なウェディングドレスがモチーフです。

輝く瞳やツヤのある塗装により、上品な質感と美しい仕上がりを実現。

全6種のうち、いずれか1体がランダムで封入。

運が良ければ、シークレット引換カードが入っていることも！

当選者には限定フィギュア「Speeding Bride（駆ける花嫁）」をプレゼント！

※Speeding Bride（駆ける花嫁）引換カードが封入されていた場合は、所定の方法でご応募ください。

※本商品はランダム封入仕様のため、キャラクターはお選びいただけません。





公式オンラインストアでは6個ご購入で、シークレットを除く、

全6種のコンプリートセットをディスプレイボックス入りでお届け！！

◯品番：LV-3599

◯セット内容：フィギュア（ランダム）×1、キャラクターカード ×1

※シークレット引換カードが封入されている場合があります

◯商品サイズ：高さ約130(mm)

◯PKGサイズ：1BOX W95×D85×H140(mm)

DP box W290×D174×H145(mm)

〇対象年齢 ：15歳以上

◯販売価格 ：2,728円(税込)

◆ワクク（WAKUKU）とは・・・

ワクク（WAKUKU）はLetsvan社製のデザイナーズトイ。世界中の有名俳優やアーティスト、スポーツ選手、アイドルともコラボし、アジア圏では専門店で大きく展開、公開されたテーマソングは10億回以上の再生回数を記録するなど、現在進行形で世界中から注目を集めています。ふわふわ・もふもふで柔らかいぬいぐるみの体に、いたずらっ子そうな愛らしいお顔が特徴です。

◆レッツバン（Letsvan）とは

ワククについてはこちらから :https://www.hashy-topin.com/list.php?c_id=138

レッツバン（Letsvan）は、中国・深圳を拠点とするフィギュアメーカーです。

アーティスティックで独創的なデザインのトレーディングフィギュアやアートトイを企画・展開しています。Z世代の価値観に寄り添う“共鳴するつながり”を重視し、世界中の若者やコレクターの間で高い支持を得ており、InstagramをはじめとしたSNSでも注目度が急上昇中。個性的なキャラクター表現と世界観構築力に定評があり、多くの著名アーティストやブランドとのコラボレーションも積極的に展開しています。

ハシートップインは、2025年7月に、フィギュアブランド「Letsvan（レッツバン）」を展開するShenzhen Letsvan Culture Co., Ltd.（所在地：中国深圳市、以下Letsvan）と、日本国内における販売業務提携を締結いたしました。

株式会社ハシートップイン

生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。

