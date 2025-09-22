「Victrix FAV gaming」、悲願の初勝利　「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division S 第3節」結果速報

株式会社カプコン

9月19日（金）に行われた「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division S 第3節」の試合速報をお知らせいたします。

▼「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division S 第3節」ご視聴はこちら

https://youtube.com/live/PCHwN7yhTgI

TEAM MATCH 1：【AWAY】Crazy Raccoon vs 名古屋NTPOJA【HOME】

■先鋒戦：× ボンちゃん選手(サガット)(クラシック) vs KEI.B選手(舞)(クラシック) 〇

■中堅戦：〇 どぐら選手(エレナ)(クラシック) vs 大谷選手(ケン)(クラシック) ×

■大将戦：× Shuto選手(豪鬼)(クラシック) vs もっちー選手(豪鬼)(クラシック) ×

大将戦は、「Shuto選手」の豪鬼に対して「もっちー選手」の豪鬼が挑むミラー対決となった。

序盤から、随所でのヒット確認精度など「もっちー選手」の豪鬼戦に向けた準備が光る内容が続く。

たまらず「Shuto選手」はインターバルを取得するも、ノリに乗った「もっちー選手」を止めることはできなかった。

10-30で「名古屋NTPOJA」が勝利、オフラインイベント会場で嬉しい勝利を挙げた。

TEAM MATCH 2：【AWAY】Saishunkan Sol 熊本 vs Good 8 Squad【HOME】

■先鋒戦：× こばやん選手(ザンギエフ)(クラシック) vs さはら選手(エド)(クラシック) 〇

■中堅戦：〇 まちゃぼー選手(リュウ)(クラシック) vs ぷげら選手(ベガ)(クラシック) ×

■大将戦：× cosa選手(リュウ)(クラシック) vs ガチくん選手(ラシード)(クラシック) 〇

大将戦は、「cosa選手」のリュウと「ガチくん選手」のラシードに。「cosa選手」が早々に第1BATTLEを先取するも、その後は「ガチくん」の代名詞とも言える、ラシードのスーパーアーツLv.2「イウサール」を主軸とした戦いに終始苦しめられる。そのまま3連続でBATTLEを勝利した「ガチくん選手」が勝利した。

10-30で「Good 8 Squad」が勝利、盤石な布陣は昨年度から変わらずだ。

TEAM MATCH 3：【AWAY】Victrix FAV gaming vs CAG OSAKA【HOME】

■先鋒戦：〇 藤村選手(舞)(クラシック) vs 高木選手(ブランカ)(クラシック) ×

■中堅戦：× sako選手(エレナ)(クラシック) vs えいた選手(豪鬼)(クラシック) 〇

■大将戦：〇 りゅうきち選手(舞)(クラシック) vs フェンリっち選手(ブランカ)(クラシック) ×

大将戦は、「りゅうきち選手」対「フェンリっち選手」のカードに。

序盤、両者が1BATTLEずつ獲得するも、第3BATTLEからは終始「りゅうきち選手」の舞が立ち回りで圧倒していく。最終ROUND、「フェンリっち選手」の画面端からの脱出を咎めた「りゅうきち選手」が、そのまま起き攻めを通しK.O.。

30-10で「Victrix FAV gaming」が勝利、昨シーズンから続く長いトンネルを抜け、嬉しい今シーズン初勝利を掴み取った。

これからのさらなる躍進に期待したい。

各TEAM MATCHで勝利へ貢献した、「もっちー選手」、「さはら選手」、「りゅうきち選手」には試合後、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」公式応援アンバサダーの「ぶいすぽっ！」メンバーによるインタビューを行いました。

インタビューの模様はCAPCOM eSports公式SNSにて後日公開となりますのでそちらも合わせてご覧ください。

■CAPCOM eSports公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP

■CAPCOM eSports 公式X

https://X.com/CAPCOM_eSports

次回「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は、9月23日（火・祝）18時40分から「Division F 第3節」を放送！

次回、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は、9月23日（火・祝）18時40分から「Division F 第3節」を「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて配信します。

試合開始前の18時40分頃からは、その日に行われる試合の見どころを紹介する「ストリートファイターリーグ: ウォームアップ！」を配信予定です。ぜひご覧下さい。

▼対戦カードはこちら

TEAM MATCH 1：【AWAY】DetonatioN FocusMe vs ZETA DIVISION Geekly【HOME】

TEAM MATCH 2：【AWAY】FUKUSHIMA IBUSHIGIN vs 広島 TEAM iXA【HOME】

TEAM MATCH 3：【AWAY】VARREL vs REJECT【HOME】

▼「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division F 第3節」ご視聴はこちら

YouTube

https://www.youtube.com/live/iy8-Tb9VPvs

Twitch

https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

