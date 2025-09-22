[那須高原に新たな宿泊施設オープン！]廃校をリノベーションした「ゲストハウスnasu」。学び舎の暖か味を感じながら那須高原の観光をお楽しみいただけます。

株式会社那須町商事

2段ベッドが備えてある3人部屋と4人部屋がありエアコン完備。明るい雰囲気の部屋となっている。

　那須高原ITAMUROキャンプ場を展開する株式会社那須町商事（本社：栃木県那須町）は、廃校となった朝日小学校をリノベーションした「ゲストハウスnasu」をオープンし、楽天トラベルで予約を開始している。


オープンの背景・目的


　「ゲストハウスnasu」は憧れだった校舎への宿泊を楽しみつつ、那須高原に近いことから観光も楽しめる宿泊施設。


　全てのお客様にお楽しみいただけますように、1部屋をファミリーやグループ、カップルやご夫婦で楽しむプランと、ドミトリー（相部屋）でお1人様でも楽しめるプランをご用意いたしました。


　必要最低限の設備とすることでリーズナブルにご宿泊していただき、那須高原や白河の観光を心ゆくまで楽しんでいただきたいと思います。


店舗の特徴・サービス内容



パウダールーム

温水洗浄機付トイレ

シャワー室

共有スペース

　必要最低限とは言え、男女別の清潔なトイレやシャワー室、パウダールームも完備。飲食はエアコン、電子レンジ、冷蔵庫、湯沸かし器などを完備している共有スペースでお楽しみいただけます。また、ベッドにはライトとコンセントもございますので読書やスマホの充電も可能です。


　有料とはなりますが、フェイスタオル、歯ブラシ、スリッパのご用意もあり、マスクと耳栓は無料となっております。


　駐車料金は無料となり、一度チェックインしていただきましたら出入りは24時間可能ですので、自由な旅のプランをお楽しみください！




黒板があるお部屋

朝日小学校校舎

懐かしの学校階段

机もイスも木製です

　廃校となった朝日小学校をリノベーションした複合施設のひとつが「ゲストハウスnasu」。学び舎の暖か味を感じつつ、日中はカフェやマルシェもお楽しみいただけますので、ごゆっくりするにも最適です。校舎裏には裏山もありまして、散策や自然観察もお楽しみいただけます。


今後の展開


　今後はキャンプ場を運営している強みを活かして「ゲストハウス×自然」をコンセプトに、夕食にBBQや野外料理をお楽しみいただいたり、裏山を活かした自然体験プログラムを展開したり、キャンプや自然体験の指導者養成などの講習会を行ったり…と宿泊だけではない楽しみもご提供できるように進化させていきたいと考えております。



　ぜひ「ゲストハウスnasu」に遊びにいらしてください！


　皆様のお越しを心からお待ちいたしております。



【店舗情報】




店舗名：ゲストハウスnasu


住所：栃木県那須郡那須町豊原丙1340


電話：090-1699-1574


部屋数：10部屋（4人部屋×2、3人部屋×8）


HP：https://guesthouse-nasu.jp/


Instagram：guesthouse_nasu.aya_ichiba(https://www.instagram.com/guesthouse_nasu.aya_ichiba/)







【会社概要】




会社名：株式会社那須町商事


代表取締役：齋藤剛郎


住所：栃木県那須郡那須町高久甲5720


設立：令和元年7月4日



事業内容：


那須高原ITAMUROキャンプ場


（HP：https://itamuro-camp.com/）


ゲストハウスnasuの管理運営
（HP：https://guesthouse-nasu.jp/）