ギネス世界記録(TM)達成から1ヵ月後、売上は前年同月比2倍！島根発「くんせいナッツドレッシング」 全国47都道府県へ広がり、地元からも熱い応援

安本産業株式会社

ギネス挑戦の圧倒的成果

安本産業株式会社（本社：島根県松江市、代表取締役：安本隆政、以下 やすもと醤油）が2025年8月23日に挑んだギネス世界記録(TM)挑戦※1では、開始わずか4分で達成目標3,000本を突破し、最終的に19,287本を販売しました。当日はギネス世界記録認定証を授与され、TBS系「ゴゴスマ」では10分以上にわたり特集されるなど、大きな反響を呼びました。

スーパーマーケットマルイ黒田店で展開されている、やすもと醤油専用棚の様子

記録後も続く熱狂

挑戦から約1ヵ月が経過し、くんせいナッツドレッシングの売上は前年同月比で２倍に伸びており、その勢いは店頭にも表れています。スーパーでは「ギネス世界記録達成」のニュースをきっかけに手に取るお客様が増え、売場には次々と商品が並び、好調な販売が続いています。

また、挑戦で出荷したドレッシングは全国47都道府県すべてに届けられ、そのうち22％は地元・島根県からの注文でした。「地元の企業が世界に挑戦しているのを見て嬉しくなった」という声や、応援のお花やお電話など、人の温かさに支えられた挑戦であったことを改めて実感しています。

新工場外観新工場内観

新工場と未来への挑戦

当社は、松江市内に中古工場を取得し改築を進めており、2026年3月頃には新工場として稼働を予定しています。段差が多かった従来の工場からワンフロア化された施設へ移転することで、生産効率の大幅な向上を見込んでいます。将来的にはこれまでの2倍以上の生産体制を整え、地方から全国、さらに世界へと挑戦を広げてまいります。

人とともに歩む挑戦

当社の挑戦を支えてくださったのは、全国のお客様と地域の皆様です。応援の言葉やお祝いの品に加え、多くの従業員とその家族の力が、この挑戦を成功に導きました。

今後の展望

やすもと醤油は「日本一面白い調味料メーカー」を目指し、挑戦を続けてまいります。ギネス世界記録達成はゴールではなく出発点。これからもお客様に食の新しい発見と楽しさをお届けし、地域とともに全国、そして世界へと挑戦を広げてまいります。

※1：「1時間で単一プラットフォームにおいて販売されたサラダドレッシングの最多個数」

（英名：Most salad dressings sold on a single online platform in one hour）

会社概要

社名：安本産業株式会社

所在地：島根県松江市東津田町1811-1

代表者：代表取締役 安本隆政

創業：1885年

事業内容：醤油・調味料の製造販売

URL：https://yasumoto-kk.jp/