カスハラ対策の新たな一手！社会課題を解決するAIサービス『カスハラナビ』9月22日より提供開始

株式会社DataPivotStrategies

株式会社DataPivotStrategies（所在地：東京都港区）は、カスタマーハラスメント（カスハラ）による対面サービス業の深刻な課題に対応するため、AIを活用した新しいウェブサービス『カスハラナビ』を2025年9月22日より提供開始します。本サービスは、従業員一人ひとりがカスハラの兆候を即座に判断し、適切な対応を学べるAI支援ツールで、東京都カスタマーハラスメント防止条例にも対応しています。これにより、従業員の心理的安全性を守り、企業全体の対応力向上をサポートし、働きやすい職場環境の実現に貢献します。

【サービス概要】

詳細を見る :https://customer-harassment-lp.vercel.app/

『カスハラナビ』は、以下の2つの主要な機能を備えたウェブサービスです。

1．AI診断・相談機能

従業員が顧客とのやり取りを入力すると、AIが瞬時にカスハラ該当可能性を診断します。

・診断スコア：カスハラ該当可能性を「低・中・高」で提示

・根拠の提示：東京都条例や社内基準に基づいた理由を説明

・初期対応例：エスカレーション方法や適切な断り方を提示

これにより、相談窓口を待つことなく、従業員がその場で適切な判断を下せるようになり、心理的な

負担を軽減します。

２．AI疑似体験・訓練機能

・AIが「無理な要求をする顧客役」を演じ、従業員はチャットまたは音声で実際の対応をシミュレー

ションできます。

・対応力診断レポート: 応対終了後、AIが従業員のスキルの強みや改善点をレポートとして生成しま

す。

・安全な環境で実践的な訓練を繰り返すことで、現場で冷静に対応する力を養います。

【背景】カスハラがもたらす深刻な影響

東京都が2024年に施行した「カスタマー・ハラスメント防止条例」は、カスハラが従業員の尊厳を傷つけ、就業環境を著しく阻害する深刻な問題であることを示しています。暴言・威嚇・長時間の拘束・不当な要求といった行為は、従業員の心身の健康を損ない、離職率の増加や企業イメージの低下にもつながります。

『カスハラナビ』は、こうした社会的な課題に対し、デジタル技術を活用して従業員を守ることを目指します。

【今後の展望】

今後は、導入企業から得られるカスハラ対応事例を蓄積し、より実践的な「危険事例集」や「教育マニュアル」の作成に役立てていきます。また、中小企業を中心に、飲食・美容・小売・リラクゼーションなど、対面サービス業全般への導入を推進し、より多くの企業のカスハラ対策を支援します。

会社概要

会社名：株式会社DataPivotStrategies

代表者：代表取締役 會田 純一朗

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー 23F

事業：AI開発、データ分析、SaaS、DX支援

URL：https://datapivot.co.jp/

お問い合わせ先

広報担当：s-kitajima@datapivot.co.jp

取材・機能デモ等のご相談を承ります。