パナソニック オートモーティブシステムズとMAHAグループがWELL Cabin Luxe®を活用した、フルカスタムのインバウンド向け観光送迎サービスを共同で開始

新たにWELL Attendant※2を搭載予定のWELL Cabin Luxe®をMAHAグループが採用し、貸切観光送迎など、お客様のご要望に合わせフルカスタムできるサービスをスタートします。

没入感のある大画面透明ディスプレイや3Dサウンドシステムを搭載したラグジュアリーな移動体験を提供する車両「WELL Cabin Luxe®」で、お客様のご希望の行先へ送迎を行います。送迎中は、視覚・聴覚・嗅覚から映像に没入できるよう設計された車内空間に加え、WELL Attendant による観光地のガイド案内やストリーミング動画などが視聴でき、到着までに気分を高め、帰路では余韻に浸ることができます。また、移動中に多言語で観光地の紹介やガイドが可能なWELL Attendantにより、日本が初めての訪日観光客でも母国語で観光地の情報や知識を得る事ができ、旅行をより一層楽しむことができます。



■WELL Cabin Luxe®の特長

・観光地の映像などを没入感のある大画面透明ディスプレイや3Dサウンドシステムで楽しんでいただき、質の高いおもてなしを実現します。

・映像と音に合わせて、照明を調色・調光制御することで、車内空間全体を高品質に演出します。

・多言語対応可能なWELL Attendantが各国のお客様の質問にお答えします。







