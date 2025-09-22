こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
パナソニック オートモーティブシステムズとMAHAグループがWELL Cabin Luxe®を活用した、フルカスタムのインバウンド向け観光送迎サービスを共同で開始
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（代表取締役社長：永易正吏、本社：神奈川県横浜市）は、MAHAグループ傘下の株式会社THE LUXURY FLEETおよび株式会社JAPAN PRIVATE TOURと新たに契約を締結し、富裕層のインバウンド向けに、当社のWELL Cabin Luxe®※1でお客様のご要望に合わせ、フルカスタムできるプレミアムな観光送迎サービスを開始します。
■ツアー・予約開始時期
・ツアー開始：10月中旬以降
・予約開始：10月中旬以降
・THE LUXURY FLEET予約サイト：https://theluxuryfleet.com
■各社の役割
・パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社：車両WELL Cabin Luxe®を用いた、プレミアムな車内空間による、特別な移動体験を提供します。
・株式会社JAPAN PRIVATE TOUR：プレミアムな旅行の企画・販売を行います。
・株式会社THE LUXURY FLEET：プレミアムなハイヤー送迎サービスを提供します。
MAHA Group CEO Afra Rahman（アフラ ラフマン）氏 コメント
この度、パナソニック オートモーティブシステムズ様と共同で、新しいインバウンド向け観光送迎サービスを開始できることを大変嬉しく思います。THE LUXURY FLEETはこれまで、世界中から日本を訪れる富裕層のお客様に最高品質の移動体験を提供してまいりました。今回のWELL Cabin Luxe®の導入により、従来の「移動」にとどまらず、五感で楽しむ特別な時間へと進化させることが可能となります。パナソニック オートモーティブシステムズ様の先進技術と、当社のホスピタリティを融合させることで、日本の観光の魅力をさらに引き出し、世界中のお客様に忘れられない体験をお届けできると確信しています。
パナソニック オートモーティブシステムズ モビリティUX事業部長 大田馨子 コメント
当社は世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーを掲げ、新しい移動体験を提供する活動に取り組んでいます。今回の送迎サービスは、近年増加しているインバウンドのお客様の移動時間をより価値あるものにするため、当社独自の技術でラグジュアリーな仕様へアップグレードし、対話型AIアテンド機能で様々な日本の文化や観光地の情報を移動中に得られるようにしました。当社が長年培ってきた、くらしやひと起点の体験価値をMAHAグループとともに新たな旅行体験の提供へと拡大させるため、新しいビジネスをスタートいたしました。今後、車内空間やWELL Attendantをさらに発展させ、多くのお客様に「移ごこち」の良い体験を提供していくことで、国内ビジネスの拡大だけでなく、将来的には海外展開も視野に入れていきます。
※1 WELL Cabin Luxe：パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社または関連会社の日本国における登録商標です。
※2 WELL Attendant：ラグジュアリーに特化した知識を保有しているアテンダントができるAI。
〈関連リンク〉
https://automotive.panasonic.com/innovation/cabinux/wellcabin-luxe
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社について
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社は、2022年4月1日、パナソニックグループの事業会社制スタートに伴い、車載事業を担う事業会社としてスタートし、2024年12月2日から、株式の80％をApollo Global Management, Inc.の関係会社が投資助言を行うファンドが、20％をパナソニック ホールディングス株式会社が保有する経営体制に移行しました。
当社は、日本を本社とし、海外8ヵ国に傘下子会社を有するグローバル企業です。Tier１として、国内外の自動車メーカーに、インフォテインメントシステムをはじめとする当社ならではの先進技術を提供し、快適で安全・安心なクルマづくりに貢献しています。企業ビジョンである、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーを掲げ、人に寄り添う技術で世界のお客様のご期待にお応えします。 https://automotive.panasonic.com/
没入感のある大画面透明ディスプレイや3Dサウンドシステムを搭載したラグジュアリーな移動体験を提供する車両「WELL Cabin Luxe®」で、お客様のご希望の行先へ送迎を行います。送迎中は、視覚・聴覚・嗅覚から映像に没入できるよう設計された車内空間に加え、WELL Attendant による観光地のガイド案内やストリーミング動画などが視聴でき、到着までに気分を高め、帰路では余韻に浸ることができます。また、移動中に多言語で観光地の紹介やガイドが可能なWELL Attendantにより、日本が初めての訪日観光客でも母国語で観光地の情報や知識を得る事ができ、旅行をより一層楽しむことができます。
■WELL Cabin Luxe®の特長
・観光地の映像などを没入感のある大画面透明ディスプレイや3Dサウンドシステムで楽しんでいただき、質の高いおもてなしを実現します。
・映像と音に合わせて、照明を調色・調光制御することで、車内空間全体を高品質に演出します。
・多言語対応可能なWELL Attendantが各国のお客様の質問にお答えします。
