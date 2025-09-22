こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
JAPAN DUTY FREE 石垣空港店9月23日（火）グランドオープン！
日本空港ビルデング株式会社は、石垣空港国際線ターミナルビル2階搭乗待合室内にて、2025年9月23日（火）に「JAPAN DUTY FREE 石垣空港店」をグランドオープンします。
当該店舗は、本年7月3日より先行して消費税免税(Tax Free)販売の営業を開始しておりましたが、このたび酒類・タバコなどをラインナップに加え、免税価格（Duty Free）での販売を開始します。
日本酒や国産ウイスキー、そして海外の有名ブランド洋酒など、多彩な種類のお酒を取り揃えております。
また、“じゃがポックル”や“一蘭ラーメン”[美清1]など日本土産として人気の商品、さらに“紅いもタルト”などの沖縄・石垣の特産品も消費税免税価格にてご購入いただけます。
石垣空港から海外へご出発の際は、ぜひお立ち寄りください。
【店舗概要】
店 舗 名 ：JAPAN DUTY FREE 石垣空港店
営業時間 : 国際線フライト出発時刻の90分前からフライト出発まで
取扱品目 : 酒類、タバコ、お菓子、飲料、雑貨等
場 所 : 石垣空港国際線ターミナルビル２階 出国手続き後エリア 搭乗待合室内
※海外へご出発のお客さまがご利用いただける出国エリアにございます
本件に関するお問合わせ先
日本空港ビルデング株式会社 免税事業部 免税事業課
TEL: 03-5757-8599 9:00-17:30（土日祝除く）