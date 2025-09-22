現役弁護士が解説！ 「私傷病休職期間満了による退職・解雇をめぐる諸問題」 10月8日（水）ウェビナー開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは、人事労務や制度企画・改定等を扱う人事担当者を対象にしたウェビナー「私傷病休職期間満了による退職・解雇をめぐる諸問題」を10月8日(水)に開催いたします。

本セミナーでは、使用者側弁護士として労働問題に関する豊富な経験を持つ、竹林・畑・中川・福島法律事務所の竹林 竜太郎弁護士より、紛争予防の観点から、就業規則設計をはじめ、個別対応における留意点について解説いただきます。

◆ウェビナー概要

日時：

2025年10月8日(水）15:00～16:30

場所：

オンライン開催(Zoomでの開催)

内容：

・私傷病休職期間満了による退職・解雇をめぐる諸問題

料金：

無料

お申込み：

https://info.pasona.co.jp/event_input/CAS/20251008

URL：

https://www.pasona.co.jp/clients/service/cas/srv/personnel-system/

お問い合せ：

p-seminar@pasona.co.jp

パソナでは、企業・団体を対象に、経営戦略を支援する「BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービス」を提供しています。詳細は以下をご参照ください。

https://www.pasona.co.jp/clients/service/bpo/