「富士山・アルプス企業交流会 in ハノイ」を開催

山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）、静岡銀行（頭取 八木 稔）、八十二銀行（頭取 松下 正樹）は、「富士山・アルプス アライアンス」における初の海外事業の共同企画として、ベトナムに進出されている取引先企業を対象とした「富士山・アルプス企業交流会inハノイ」を開催しました。

近年、ベトナムは、安定した経済成長と若い労働人口を背景に、ASEAN地域においてタイ、シンガポールに次ぐ経済規模に成長し、有望な市場として注目されています。2024年には日系企業の進出数が2,500社を超え、製造業、IT、サービス業を中心に現地での事業拡大や新規事業の展開など、積極的な活動を進めています。

また、ハノイやホーチミン市などの大都市や周辺の工業地帯に企業が集中し、今後、さらなる需要の増加が見込まれる一方で、競争の激化や人件費高騰への対応などが課題にあげられています。﻿

今回の交流会には、現地で事業活動に取り組む企業の経営者や責任者など、３行のお客さま49社54名が参加され、自由な雰囲気の中、情報交換やネットワークづくりが行われました。参加企業の皆さまは、ベトナムの最新ビジネス環境や現地での課題、今後の事業展開等について活発に意見交換し、実りある交流の場となりました。

今後も、ベトナムにおける地域企業の事業展開を支援するため、3行が有する海外拠点やネットワークを活用し、現地情報の提供やネットワーク構築の機会を積極的に創出してまいります。

「富士山・アルプス企業交流会inハノイ」の概要

