親子の朝をもっと楽しく！9月24日(水)「永谷園のめざまし茶づけレシピ」書籍発売

株式会社永谷園

株式会社永谷園（社長：掛谷浩志、東京都港区）は、当社監修「永谷園のめざまし茶づけレシピ」を2025年9月24日（水）に株式会社幻冬舎（社長：見城徹、本社：東京都渋谷区）より発売いたします。当社が取り組む「めざまし茶づけ」企画をモチーフとしたお茶づけのレシピ本となり、忙しいみなさんの朝ごはんが、少しでも「手軽に」「楽しく」「美味しく」なるように構成されています。書籍オリジナルのレシピは50種類以上とバリエーション豊富に、番外編ではお弁当アレンジやコラムまで充実した内容となっています。ぜひ、お手に取ってご覧ください！

●レシピは50種類以上、シーン・用途にあわせて盛り沢山！

<目次抜粋>

Part 1

忙しい朝にササッと新習慣“めざまし茶づけ”を始めよう

・どうして朝にお茶づけなの？

・永谷園流おいしいお茶づけの食べ方

Part 2

気分や体調にあわせて簡単アレンジレシピ

○Spring―春

・新学期のはじまりに

・体力テストの朝に

・小テストに集中したい

○Summer―夏

・暑くて食欲が出ない

・スタミナをつけたい

○Autumn―秋

・長期休み明けに

・秋バテ対策に

・運動会の朝に

○Winter―冬

・体を温めたい

・年末年始のお休みに

・ここ一番の試験の朝に

Part 3

からだと心を整える栄養ちょい足しレシピ

○“ちょい足し”に役立つ豆知識栄養素の種類と働き

・健康な肌を育てる

・嚙む力を育てる

・筋肉量をアップ

・腸活におすすめ

○毎日お茶づけが豊かに！トッピング具材レシピ

・牛しぐれ煮

・しょうが味噌そぼろ／塩きのこ

○“お茶づけ”の枠を超えて楽しむ変わり種アレンジ

・釜玉バターうどん

・鶏のからあげetc.

●幅広いアレンジで毎朝が楽しみに♪

<コンテンツ一部紹介>

●「めざまし茶づけ」とは

一日を元気に過ごすには、朝ごはんをしっかり食べて、あたま・からだ・おなかの“めざましスイッチ” を入れることが大切。それにぴったりなお茶づけで、朝がニガテなお子さまにも“朝ごはんを楽しく食べてもらう”きっかけ作りを目的に、 2020年より「めざまし茶づけ」企画を推進しています。

これまで、全国47都道府県の年長園児向けにお茶づけのサンプリング・小学校での食育授業、オンラインイベントめざまし茶づけファンミーティングなど、食体験だけではなく「食育」の観点から朝食の大切さを伝える、幅広い活動を続けてきました。

本書のように手軽なお茶づけで、朝ごはんを食べること自体のハードルを下げ、親子で楽しく一日をスタートしてほしいという思いが原点となっています。

●協力メンバー紹介

栄養監修： 今 里衣 先生（東京学芸大学付属世田谷小学校栄養教諭）

レシピ考案・料理制作： 柴田 真希 先生（管理栄養士、株式会社エミッシュ代表取締役）

イラスト： オフィスシバチャン

編集： 株式会社オフィス201

＜お茶づけ商品担当からひと言＞ 永谷園マーケティング本部 福田聖衣

これまで続けてきた「めざまし茶づけ」の取り組みが、一冊の本になりました！どのレシピも美味しく仕上がっており、様々な食材とお茶づけの組み合わせをお楽しみいただけます。ぜひお手に取って、毎日の食卓に気軽に取り入れてもらえたら嬉しいです。

●書籍概要