TENTIAL、契約アスリート限定アイテムとして和田毅さん監修の限定製品を9月24日（水）より販売開始

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、コンディショニングサポート契約を締結している元プロ野球選手の和田毅さん監修の限定製品を、9月24日（水）よりTENTIAL公式オンラインストアおよびTENTIAL 福岡天神にて販売開始いたします。

テンシャルは、2024年2月より元プロ野球選手の和田毅さんとコンディショニングサポート契約を締結しており、当社製品の提供を通じて日々のコンディショニングをサポートしています。2025年より福岡ソフトバンクホークスの球団統括本部付アドバイザーに就任。今もなお高いコンディショニング意識を持ち、幅広い分野で活躍し続ける和田さんと、この度限定製品を開発し、販売することとなりました。本製品は、9月20日（土）に「TENTIAL 福岡天神」にて実施した和田毅さんの1日店長イベントにて、ご来場のお客様を対象に先行販売いたしました。

限定製品は、ポロシャツとキャップの2種を発売いたします。ポロシャツは、日頃からアクティブに活動される和田さんが、普段使いとしても、ビジネスシーンでも使いやすいホワイトとピンクの2色展開。また、現役時代から帽子にこだわりを持っていた和田さん監修のもと、理想の形を追求したキャップは、ブラックとホワイトの2色展開となっております。

さらに、限定製品には和田さんの投球フォームを彷彿とさせるオリジナルの「Wロゴ」の刺繍をあしらっており、記念モデルならでは特別デザインとなっております。

和田さんの想いがたっぷりと詰まったこだわりの限定製品を、この機会にぜひお楽しみください。

和田毅さんコメント

自分にとって理想のアイテムを作っていただきました。スタイリッシュに見えますし、着心地も良く、日常でもスポーツシーンでも着用できます。私も普段使いしていきますので、皆さんもぜひ手に取っていただければと思います。

TENTIAL×和田毅さん限定製品

【ポロシャツ】

【製品コンセプト／開発背景】

和田さんより、「野球解説者としての仕事着や、スポーツをする際の両シーンにおいて着用ができるポロシャツが欲しい」とリクエストをいただいたことがきっかけとなり、特別ロゴを刺繍した「和田毅限定モデル」のポロシャツが誕生しました。

【主な特長】

特長1：鉱石を原料に開発された次世代機能性素材「AddElm」を使用。勝つためのテクノロジー「add.03」を搭載し、外部刺激によって筋肉の動きをサポート

特長2：スイングや歩行時の動きを妨げない設計を追求し、動作を邪魔しないストレッチ性の高い素材

特長3：シーンを問わず着用できるシンプルなデザイン

【製品仕様】

製品名 ：Hem Rib Short Sleeve Polo Shirt 和田毅限定モデル

カラー ： ホワイト、ピンク

サイズ ： S / M / L / XL / 2XL

素材 ： 本体：ポリエステル 65%、綿 35%、

リブ：綿 85%、ポリエステル 13%、ポリウレタン 2％

価格 ：14,960円（税込）

発売日 ： 2025年9月24日（水）

販売場所 ：TENTIAL公式オンラインストア、TENTIAL 福岡天神

※各店舗の販売状況は公式オンラインストアからご確認いただけます。

【キャップ】

【製品コンセプト／開発背景】

「現役時代から帽子に対してこだわりを持っていた」という和田さんが理想とするキャップの形を追求し開発しました。着用時のハチの深さ、アジャスターやカラーについても和田さんの想いを反映。キャップの側面には、記念モデルを象徴する特別ロゴをあしらった点もポイントです。

【主な特長】

特長1：鉱石を原料に開発された次世代機能性素材「AddElm」を使用し、アクティブコンディションをサポート

特長2：UPF50+で紫外線をカバー

特長3：水を弾く撥水加工を施すことで、プレー中もドライで快適な状態をキープ

【製品仕様】

製品名 ：Cap 和田毅限定モデル

カラー ： ブラック、ホワイト

サイズ ： フリー

素材 ： ポリエステル100%

価格 ：8,690円（税込）

発売日 ： 2025年9月24日（水）

販売場所 ：TENTIAL公式オンラインストア、TENTIAL 福岡天神

※各店舗の販売状況は公式オンラインストアからご確認いただけます。

【TENTIAL 福岡天神 店舗概要】

店舗名：TENTIAL 福岡天神

和田毅限定モデル 販売期間：9月24日（水）～ 10月5日（日）

住所：〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 4F

営業時間：10:00~20:00

【TENTIAL公式オンラインストア】

https://tential.jp/

和田毅さんプロフィール

小学1年生の時に野球を始める。浜田高校ではエースとして甲子園に出場。早稲田大学では東京六大学野球奪三振記録を大きく更新し、「ドクターK 」と呼ばれた。

プロ入り後、1 年目からローテーションの一角を担い、シーズン14 勝。日本シリーズではルーキーながら第7 戦で先発完投勝利、満票で新人王を獲得。2010年には自身初となる最多勝を獲得し、MVP ・ベストナインにも選出された。2011年オフ、海外FA 権を行使し、MLB ボルチモア・オリオールズへ移籍。1年目開幕直前に左ひじの手術を受け、2014年にシカゴ・カブスへ移籍。カブスでプレーを続けた2015年オフ、日本球界への復帰を決断。

2016年シーズンからは福岡ソフトバンクホークスに復帰、最多勝・最高勝率のタイトルを獲得した。チームの精神的支柱として長年活躍を続けたが、2024年に22年間の現役生活を終えた。

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感 。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

社名：株式会社TENTIAL

設立：2018年2月

資本金：8.6億（2025年4月時点）

代表者：代表取締役CEO 中西裕太郎

所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-29 ガーデンシティ品川御殿山 西館5階

コーポレートサイト：https://corp.tential.jp/(https://corp.tential.jp/)

事業内容：『TENTIAL』https://tential.jp/(https://tential.jp/)

上場証券取引所：東証グロース市場