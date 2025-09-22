睡眠のお悩み解決！？良好な睡眠をサポートする「快眠グッズ」が勢揃い

株式会社グラト

株式会社グラト(本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：黒川 史朗)は、良好な睡眠をサポートする「快眠グッズ」の開発に力を入れてきました。

近年では睡眠で休養が取れている者の割合は74.9％（厚生労働省データ）であり、４人に１人が不眠症状に悩む時代と言われています。それに伴い睡眠に関連した商品が注目されており、急速に需要が高まっています。そこで活躍するのが睡眠時・リラックス時に着用する「おやすみシリーズOSUYA」。全国のドラッグストア、総合衣料品店、公式オンラインショップなどで2025年9月下旬より順次展開を開始します。(※店舗によってはお取り扱いが無い場合もございます。)

【豆知識】

質の良い眠りのコツは、「深部体温」を下げることです。

深部体温＝体の内部の温度のことで、眠りにつくときに深部体温が下がると体は休息モードに入り、眠りやすくなると言われています。しかし、靴下などでつま先まで覆ってしまうと、温かい血液からの熱放散が十分に行えず、深部体温を下げられません。靴下のつま先を開けておくことで熱が放散され、つま先を温めた血液の温度が下がり、静脈を通って体内に戻ることで深部体温が下がります。

【商品概要】

・「OSUYA おやすみシリーズ」 全11種類

『OSUYA 足指開放靴下』

＜特徴＞

つま先の幅が狭いパンプスやヒールを長時間履くことで足先の血流が悪くなり足先が冷え、良好な睡眠の妨げの原因にもなると言われています。

OSUYAの足指開放靴下を着用することで足指がグッと広がりリフレッシュされ、良好な睡眠をサポートします。足裏にはクッションが付いているので履いているだけで気持ちよく、指が開いていることでネイルも楽々お手入れできます。

＜詳細＞

カラー：グレー・ピンク・パープル

サイズ：22-25cm

品質：レーヨン／ポリエステル／ポリウレタン

価格：880円（税込み）

『OSUYA モコモコ足指開放ソックス』

＜特徴＞

前述でご紹介した足指開放靴下の冬素材です。

モコモコ素材で見た目も可愛く、暖かい履き心地なので寒さ対策にもなります。

＜詳細＞

カラー：グレー・ピンク・ベージュ

サイズ：22-25cm

品質：ポリエステル／ポリウレタン

価格：880円（税込み）

『OSUYA 着圧ハイソックス つま先オープン』

＜特徴＞

血液やリンパの老廃物の流れが悪くなることで、足の疲れが溜まりやすくなると言われています。

OSUYAの着圧ハイソックスは段階着圧設計なので足を包むようにフィットします。着用して睡眠することで１日の終わりにリフレッシュしながら睡眠いただけます。また、つま先オープン設計なので通気性がよく熱を逃してくれることで、良好な睡眠をサポートします。

＜詳細＞

カラー：グレー・サックス

サイズ：フリーサイズ

品質：レーヨン／ポリエステル／ポリウレタン

価格：880円（税込み）

『OSUYA モコモコ着圧ハイソックス つま先オープン』

＜特徴＞

前述でご紹介した着圧ハイソックスの冬素材です。

モコモコ素材で見た目も可愛く、暖かい履き心地なので寒さ対策にもなります。

＜詳細＞

カラー：グレー・ピンク・ベージュ

サイズ：フリーサイズ

品質：ポリエステル／ポリウレタン

価格：880円（税込み）

『OSUYA 二重編み靴下 つま先オープン』

＜特徴＞

睡眠には深部体温を下げることが不可欠で、夜になると手足からの放熱が活発になり深部体温が下がります。

OSUYAの二重編み靴下は、つま先オープン設計なので通気性がよく体から熱が放出されて体温を下げることにより、良好な睡眠をサポートします。また、シルクなどの天然素材を使用した特殊二重編み構造になっているため、吸湿発散性を高めて肌に優しく、なめらかで気持ち良い履き心地です。

＜詳細＞

カラー：グレー・ピンク

サイズ：フリーサイズ

品質：レーヨン／シルク／綿／ポリエステル／ポリウレタン

価格：880円（税込み）

『OSUYA 裏起毛靴下 つま先オープン』

＜特徴＞

OSUYAの裏起毛靴下も、つま先オープン設計なので通気性がよく体から熱が放出されて体温を下げることにより、良好な睡眠をサポートします。また、裏起毛でパイル編みなのでとても暖かく、寒さ対策としても活用いただけます。

＜詳細＞

カラー：グレー・ピンク

サイズ：フリーサイズ

品質：アクリル／ナイロン／ポリエステル／ポリウレタン

価格：880円（税込み）

『OSUYA かかと保湿ソックス つま先オープン レーヨン素材』

＜特徴＞

OSUYAのカカト保湿靴下も、つま先オープン設計なので通気性がよく体から熱が放出されて体温を下げることにより、良好な睡眠をサポートします。また、カカトの内側に保湿シリコン加工を施しているので、寝ている間にカカトを保湿ケアします。更には保湿成分が優れているCICA加工を全体に施していることで、カカト以外の保湿ケアにもなります。レーヨン混の素材を使用しているので、柔らかくなめらかな肌触りなので気持ち良い履き心地です。

＜詳細＞

カラー：グレー・ベージュ

サイズ：フリーサイズ

品質：レーヨン／ポリエステル／ポリウレタン

価格：880円（税抜き）

『OSUYA かかと保湿靴下 つま先オープン あったか素材』

＜特徴＞

前述でご紹介したカカト保湿靴下の冬素材です。

アクリル混の素材を使用しているので、熱を逃しにくく暖かい履き心地です。また、ふんわりボリューム感があるのに軽量なのも特徴です。

＜詳細＞

カラー：グレー・ピンク

サイズ：フリーサイズ

品質：アクリル／ナイロン／ポリエステル／ポリウレタン 保湿シート：シリコン

価格：880円（税込み）

『OSUYA 保湿手袋』

＜特徴＞

室内の空気の乾燥や水仕事で皮脂が奪われることで、寝ている間にも手が乾燥する原因になると言われています。

OSUYAの保湿手袋は保湿成分配合で、寝ている間も指先まで保湿ケアできます。保湿クリームを塗ってから着用いただくとより効果的です。指先３本に導線糸を使用していることで、スマホタッチにも対応しております。

＜詳細＞

カラー：グレー・ピンク・ベージュ

サイズ：フリーサイズ

品質：レーヨン／綿 スマホタッチ指先：ポリエステル／アクリル

価格：880円（税込み）

『OSUYA なめらか腹巻』

＜特徴＞

お腹が冷えると手足の血管が収縮して熱が放出されず、深部体温が下がりにくいため、眠りにつく準備が整わず、入眠が困難になると言われています。OSUYAのなめらか腹巻を着用して睡眠することで、お腹周りが寒さから守られ、良好な睡眠をサポートします。また、レーヨン混の素材を使用しているので、柔らかくなめらかな肌触りです。通気性と吸湿性にも優れているため、体温調節しやすいのも特徴です。

＜詳細＞

カラー：グレー・ピンク・ベージュ

サイズ：フリーサイズ

品質：ポリエステル／レーヨン／ポリウレタン

価格：880円（税込み）

『OSUYA フェイス＆ネックウォーマー』

＜特徴＞

寝ている間にも室内環境が乾燥していることや、寝具との摩擦によって顔が乾燥しやすくなると言われています。

OSUYAのフェイス＆ネックウォーマーを睡眠時に着用することで、口元から首元までしっかりと保温、保湿ケアできます。シルク混の素材を使用しているので柔らかく包み込み、なめらかな肌触りです。乾燥から肌を守るだけでなく、なめらか素材で気持ちよく着用いただけます。

＜詳細＞

カラー：グレー・ベージュ・パープル

サイズ：フリーサイズ

品質：レーヨン／ナイロン／シルク／ポリウレタン

価格：880円（税込み）

【会社概要】

商号 ：株式会社グラト

代表者 ： 代表取締役 黒川 史朗

所在地 ：〒500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野2丁目125番地

設立 ：2010年12月

事業内容：衣料品の企画・輸入・卸

資本金 ：300万円

URL ： http://grato-socks.com/

公式オンラインショップ：https://www.rakuten.co.jp/ippo-ippo-shop/

【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社グラト担当者：吉川

TEL：058-374-0589

FAX：058-374-0590

Mail：social@grato-socks.com