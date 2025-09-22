【月給21万円保証】未経験からプロへ──サウンドプロデューサー育成支援プランをbUNKItenがリリース

株式会社bUNKIten

bUNKIten（本社：東京都港区、代表：豊 公介）は、未経験からサウンドプロデューサーを目指す方向けに、月給21万円保証付きの育成支援プランを新たにリリースいたしました。

本プランは、音楽制作スキルに加えて、営業力・社会人基礎力も習得できる “自立支援型の実践研修プログラム” です。

■ 支援の概要

本支援プランでは、DTMソフト（Logic Pro／Cubase／Ableton Liveなど）を使った音楽制作研修を実施しながら、将来的にフリーランスや音楽プロダクションで活動できる人材の育成を目指しています。

研修期間中も月給21万円を保証しており、安心して学びに集中できる環境を整えています。

■ プランの特徴

・完全未経験OK／月給21万円を研修期間中も支給（条件あり）

・約8ヵ月間の出社研修でDTM／サウンドデザインの基礎から習得

・営業・ビジネスマナー研修で“仕事にする力”も育成

・研修後は在宅・副業スタイルでも案件参画可能

・案件紹介・フリーランス独立サポートあり

※プラン適用には当社の定める選考・面談を通過する必要があります。

※報酬支給には、出社や課題提出など一定の条件を満たす必要があります。

■ そのほかのサポート内容

講師によるマンツーマン添削・実技フィードバック

営業ロープレ・ポートフォリオ支援などの育成メニュー

実案件へのアサイン制度あり

■ bUNKItenについて

「頑張るすべての人に、夢を追うチャンスを。」

bUNKItenは、未経験からプロを目指す人材のために、育成・実務・営業支援までを一貫して提供しています。

音楽・デザイン・人材を軸とした実践的な教育環境で、「好き」を「仕事」に変える力を育てています。

あなたの“音を作りたい”を、“稼げるスキル”へ。

bUNKItenが、未経験からの一歩を全力でサポートします。