店舗専門のSEOコンサルティング、初月無料キャンペーンを開始
株式会社TENPO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉野 蓮）は、店舗ビジネスに特化したSEOコンサルティングサービスにおいて、先着5社限定で「初月無料キャンペーン」を開始しました。通常月額10万円～のSEOコンサルティングを、事例協力いただける企業様に限り、初月無料でご提供いたします。
キャンペーン概要
内容：SEOコンサルティング初月無料
対象：店舗経営者（パーソナルジム、ピラティス、整体院、インドアゴルフ施設など）
条件：3カ月以上の契約が必要。事例としてインタビュー掲載にご協力いただける企業様限定。
期間：先着5社が埋まり次第終了
■詳細
背景
AIが浸透する近年でも、店舗型ビジネスにおいて、Google検索やGoogleマップを通じた集客は売上に直結する重要な要素となっています。
しかし、多くの店舗ではSEOやMEOへの投資やノウハウ不足により、
「検索からの集客が伸びない」
「ブログを更新しても問い合わせにつながらない」
といった課題を抱えています。
こうした課題を解決するため、店舗特化型のSEOコンサルティングを行ってきた当社が、今回「初月無料キャンペーン」を実施することに至りました。
詳細を見る :
https://tenpo-marketing.co.jp/service/seoconsulting/
株式会社TENPOのSEOコンサルティングの特徴
- 店舗特化のSEO戦略
- MEOから広告まで横断的に支援
- 成果に直結するKPIを重視
実績事例
東京都・インドアゴルフ施設
SEO・MEO対策で自然検索からのお問い合わせ増加
福岡県・パーソナルジム
2カ月で検索6位を獲得し、新規問い合わせを実現。
関東・ウォーキングレッスン
立ち上げ半年で複数エリアで検索1位を獲得。
先着5社限定のため、枠が埋まり次第キャンペーンは終了となります。
「SEO対策に取り組みたいが、何から始めればよいかわからない」という方にこそ、初月無料で安心してご利用いただける機会です。
会社概要
会社名：株式会社TENPO
所在地：東京都渋谷区神南１丁目１１－４ ＦＰＧリンクス神南 5階
代表者：代表取締役 吉野 蓮
設立：2025年5月
事業内容：店舗特化型Webマーケティング支援（SEO、MEO、広告運用、商圏分析ツール開発 など）
URL：https://tenpo-marketing.co.jp/