店舗専門のSEOコンサルティング、初月無料キャンペーンを開始

株式会社TENPO

株式会社TENPO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉野 蓮）は、店舗ビジネスに特化したSEOコンサルティングサービスにおいて、先着5社限定で「初月無料キャンペーン」を開始しました。通常月額10万円～のSEOコンサルティングを、事例協力いただける企業様に限り、初月無料でご提供いたします。

キャンペーン概要

https://tenpo-marketing.co.jp/service/seoconsulting/

内容：SEOコンサルティング初月無料

対象：店舗経営者（パーソナルジム、ピラティス、整体院、インドアゴルフ施設など）

条件：3カ月以上の契約が必要。事例としてインタビュー掲載にご協力いただける企業様限定。

期間：先着5社が埋まり次第終了

■詳細

https://tenpo-marketing.co.jp/service/seoconsulting/

背景

AIが浸透する近年でも、店舗型ビジネスにおいて、Google検索やGoogleマップを通じた集客は売上に直結する重要な要素となっています。

しかし、多くの店舗ではSEOやMEOへの投資やノウハウ不足により、

「検索からの集客が伸びない」

「ブログを更新しても問い合わせにつながらない」

といった課題を抱えています。

こうした課題を解決するため、店舗特化型のSEOコンサルティングを行ってきた当社が、今回「初月無料キャンペーン」を実施することに至りました。

詳細を見る :https://tenpo-marketing.co.jp/service/seoconsulting/

株式会社TENPOのSEOコンサルティングの特徴

- 店舗特化のSEO戦略- MEOから広告まで横断的に支援- 成果に直結するKPIを重視

実績事例

東京都・インドアゴルフ施設

SEO・MEO対策で自然検索からのお問い合わせ増加

福岡県・パーソナルジム

2カ月で検索6位を獲得し、新規問い合わせを実現。

関東・ウォーキングレッスン

立ち上げ半年で複数エリアで検索1位を獲得。

先着5社限定のため、枠が埋まり次第キャンペーンは終了となります。

「SEO対策に取り組みたいが、何から始めればよいかわからない」という方にこそ、初月無料で安心してご利用いただける機会です。

会社概要

会社名：株式会社TENPO

所在地：東京都渋谷区神南１丁目１１－４ ＦＰＧリンクス神南 5階

代表者：代表取締役 吉野 蓮

設立：2025年5月

事業内容：店舗特化型Webマーケティング支援（SEO、MEO、広告運用、商圏分析ツール開発 など）

URL：https://tenpo-marketing.co.jp/