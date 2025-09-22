眠りの原点にふれるーミス・ワールド・ジャパン2025ファイナリストが【昭和西川】羽毛ふとんリフォーム工場を見学

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川惠）は、2025年9月18日（木）、ミス・ワールド・ジャパン2025ファイナリスト25名と2023年日本代表の根岸茉矢さんを昭和西川羽毛製造株式会社（所在地：東京都中央区、代表：星野一成）が保有する日本最大加工規模の羽毛ふとんリフォーム工場「本庄第二工場（所在地：埼玉県本庄市）」にご案内し、羽毛に関するセミナーと工場の見学会を開催いたしました。「美しさを通じて社会に貢献する」というミス・ワールドの理念に共感した昭和西川が、持続可能な未来づくりに貢献する活動の一環として実施するものです。

■羽毛と環境問題

はじめに「羽毛セミナー」として、当社取締役の河合重宏より羽毛の特徴や食肉産業との関係・環境問題、そして羽毛リフォーム事業についての講義を行いました。

昭和西川はSDGsの12番目の目標である「つくる責任 つかう責任」を積極的に推進しています。

東京都では年間約100万枚の布団が焼却処分されており、粗大ごみ排出量の中では一番多いものとなっています。

消費社会から循環社会へと変化する昨今、消費者の意識も変わり、「捨てる」ではなく「再利用」を選択する人が増加しています。

羽毛は適切に手入れを行えば100年以上繰り返し使える天然の資源です。こうした特性を活かし、増え続けるリフォーム需要に対応するため、2024年4月には埼玉県本庄市に国内最大加工規模の羽毛ふとんリフォーム工場を新設しました。

■工場見学とファイナリストたちの声

次のプログラムでは、ファイナリストの皆様を工場にご案内。羽毛ふとんの解体から丁寧な羽毛洗浄までの工程を間近でご覧いただきました。参加したファイナリストの方々から「羽毛ふとんをリサイクルできることを知らなかった」「環境問題など国際社会が直面する課題を改めて認識した」といった声も寄せられ、充実した時間となりました。

＜昭和西川の羽毛ふとんリフォーム＞

リフォームの工程は、１.羽毛ふとんを解体 ２.取り出した羽毛の洗浄・除塵・乾燥 ３.足し羽毛 ４.新しい側地へ充填、最後に異物の混入などがないか確認して出荷します。作業に際しては、ほかの顧客のふとんと混在しないよう、徹底した個別管理の下でお客様の羽毛ふとんを1枚1枚加工いたします。





＜ミス・ワールドとは＞

世界３大ミスコンテストの中で、最も歴史が長く、参加国は世界最多を誇る、世界で最も権威のあるコンテスト。1951年にイギリス・ロンドンで第一回目が開催されて以来、毎年世界大会が開催されている。現在では131の国と地域で国の代表が選出されている。

ミス・ワールド・ジャパン 公式サイト https://www.missworld.jp/

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/