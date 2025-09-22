「協働×継続」をテーマに一日限りの特別イベント（SRJ秋期大会）を開催【教育業界向け】

株式会社SRJ

株式会社ウィザス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：生駒 富男）のグループ会社である株式会社SRJ（本社：東京都中央区、代表取締役：柏木理）は、2025年10月19日(日)、全国の学習塾・スクール・学童・学校関係者を対象に、2025年SRJ秋期大会を東京と大阪で同時開催いたします。

本大会は「協働で創る教育の新時代」をタイトルに掲げ、「継続は力なり ～親の変化・子どもの変化～」をサブテーマとし、変化し続ける教育環境の中で、保護者と子どもたちの変化に寄り添いながら、塾・教室が果たすべき役割について会員の皆様と共に考えてまいります。

また、SRJ初となる「東京・大阪同時開催」で実施、全国の会員の皆さまに一体感のある学びの場をお届けするとともに、継続的な学習指導の重要性と、その中で見えてくる親子の成長に焦点を当て、教育現場での実践的な知見を共有いたします。また、本会後には、意見交換や情報交換等、交流の場として懇親会もご用意しております。

プログラム内容

▼基調講演

秋期大会 お申込みページはこちら :https://speedreading.co.jp/events/251019-srjautumn/?source=PRTIMES

～キーワードは読解力～

東京・大阪の各会場にゲストスピーカーを２名ずつお招きし、東西両会場をオンラインで接続して実施いたします。

SRJ春期大会のご講演でも大好評を博した株式会社カルペ・ディエム代表の西岡壱誠様の再登壇も決定いたしました。その他のゲストスピーカーの方とも、リアルタイムでの対話をしながら講演を進めてまいります。現代社会で最も重要なスキルの一つである「読解力」をキーワードにして、様々な観点よりお話しいただく予定です。

講演のテーマは「東大・京大の次世代リーダーが語る『読解力』」です。ぜひご期待ください。

＜登壇者＞

東京：

西岡 壱誠様（株式会社カルペ・ディエム代表）

笹沼 颯太様（株式会社Yondemy代表）

大阪：

辻 孝宗様（西大和学園 国語科教諭）

粂原 圭太郎様（日テレ系『頭脳王』出演、競技かるた元名人位）

▼選べるセッション

～3つのセッションから選ぶ学びの体験～

東西それぞれの会場で、「指導方法」「教室活性」「集客」の3つのテーマで講演を同時開催いたします。限られた時間で、最も関心の高い情報を効率的に吸収し、教室運営や指導に最適なヒントをお持ち帰りください。来場者限定のお得情報もご用意しております。

【指導方法】

『速読解力講座』コンテンツ担当者が直接レクチャー！速読力向上のための指導メソッドを、基本から教えます。導入まもない会員様向けに、すぐに実践できる具体的な指導のいろはをお伝えします。普段は聞けないコンテンツ担当者ならではの視点で、指導に自信を持っていただけるよう分かりやすく解説いたします。

＜登壇者＞

SRJコンテンツ部 速読解推進課スタッフ

【教室活性】

リピート率UP！ 生徒が積極的に速読解力講座を受講する教室の秘訣を、ベテラン教室の「生の声」から学ぶ！東西それぞれで、長年「速読解力講座」をご活用いただき、生徒からも保護者からも厚い信頼を得ている先生がご登壇。生徒のモチベーション維持や保護者との関係構築など、教室を活性化させ、生徒を長く惹きつけ続けるための実践的なノウハウをご紹介します。

＜登壇者＞

東京：氏井 香美様（株式会社グローバルスクエア【アデック知力育成教室】）

大阪：諸木 宏子様（A&A ENGLISH HOUSE）

【集客】

一人運営・導入歴1年・開業1年で速読解力講座 受講44名！その集客の秘訣とは！？実際にICT教材を導入し、短期間で多くの受講生を獲得された教室の事例を大公開。一人で運営されている先生でも実践できる、具体的な集客戦略と実践手法を深掘りします。

＜登壇者＞

西銘 春乃様（株式会社バリューイノベーションジャパン【NOUIKU沖縄校】）

▼SRJからの最新情報

SRJからの最新情報と、弊社サービス「TERRACE」の更なる進化と活用方法についてご紹介。

秋期大会

【開催日時】 2025/10/19(日) 13:00～16:00（開場時間：12:30）

※東京・大阪 同時開催

【場所】 東京：東京ミッドタウン八重洲カンファレンス 4階

大阪：ＡＰ大阪梅田東 5階

【参加費】 無料

【対象】 学習塾・学童・スクール・学校関係者

【申込締切】 2025/10/17(金) 17:00まで

※定員になり次第、申込締切

◇メディア取材の方は別途お席をご用意いたします。

懇親会

【開催日時】 2025/10/19(日) 16:15～18:15（東西ともに本会終了後）

【場所】 同建物内別会場にて実施（東西同様）

【参加費】 3,000円（税込）

※SRJ会員様は、後日TERRACE利用料とあわせてお引き落としいたします。

※SRJ会員様以外は、当日受付時に現金でのお支払いをお願いいたします。

【申込締切】 2025/10/17(金) 17:00まで

※定員になり次第、申込締切

◇メディア取材の方も情報収集兼ねてぜひご参加ください。

秋期大会 お申込みページはこちら :https://speedreading.co.jp/events/251019-srjautumn/?source=PRTIMES株式会社SRJについてはこちら :https://speedreading.co.jp/株式会社SRJ

会社名：株式会社SRJ

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋3-12-7 京橋山本ビル9階

代表者：柏木 理

URL：https://speedreading.co.jp/

事業内容：能力開発、英語学習プログラムの企画開発・販売およびキャリア教育普及事業