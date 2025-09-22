AsiaNet 201081 （0210）

【焦作（中国）9月22日新華社＝共同通信JBN】第12回China Jiaozuo International Taijiquan Competition（中国焦作国際太極拳競技会）と2025年Yuntai Mountain Tourism Festival（雲台山観光フェスティバル）の開会式が9月15日、河南省焦作で開催されました。「Meet in Jiaozuo · Gather at Yuntai · Share Taijiquan（焦作で会おう、雲台に集まろう、太極拳を分かち合おう）」をテーマにしたこのイベントでは、スポーツ競技会、文化観光、経済・貿易活動が一体化されました。イベントの期間中、太極拳競技会や交流公演、文化観光活動、産業協力イベント、消費促進活動など、一連の活動が実施されました。

焦作は太極拳の発祥の地です。2020年12月17日、太極拳はユネスコの人類無形文化遺産の代表リストに登録されました。その独特の峡谷景観により国内外で広く知られている雲台山は、最初の世界ジオパークの1つであり、国家5A級の観光名所です。

「One Competition and One Festival（ 1つの競技会と1つのフェスティバル）」（国際太極拳競技会と雲台山観光フェスティバルを指します）は、焦作ならではの特徴を持った総合的なフェスティバルです。これは、「太極拳」と「雲台山」という2つの世界的に有名な文化観光IP（知的財産）によって支えられ、スポーツ競技会、文化観光、経済・貿易活動を一体化させています。「One Competition and One Festival」は1992年以来、11回にわたって開催され、焦作の文化、スポーツ、観光の統合された発展を効果的に促進し、また焦作、さらには河南省の対外交流と協力の拡大において積極的な役割を果たしてきました。

ソース：The 12th China Jiaozuo International Taijiquan Competition and the 2025 Yuntai Mountain Tourism Festival Organizing Committee