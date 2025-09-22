¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î»þ¤Î´¶Æ°¡¢¤¢¤ÎÆü¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£EXPO¡Ç70¡¦EXPO¡Ç05¤òºÌ¤Ã¤¿Îó¼Ö¤¿¤Á¤¬¥°¥Ã¥º¤Ë¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢EXPO¡Ç70¡¦EXPO¡Ç05¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÎó¼Ö¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÅªÇîÍ÷²ñ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤òºÌ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò²ñ¾ì¤Ø¤È±¿¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤ÊÎó¼Ö¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ªÅö»þ¤òÃÎ¤ë¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤È´õË¾¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Îó¼Ö¤¿¤Á――¡£¤½¤Îµ±¤¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¡¢¤¤¤Þ¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Îº¢¤Î´¶Æ°¤Èµ²±¤ò¡¢²û¤«¤·¤¤Îó¼Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡ã¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー Á´£´¼ïÎà¡ä¡¡Çä²Á¡§³Æ770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1970 EF58·Á¡Ê¥¨¥¥¹¥Ý¤³¤À¤Þ¹æ¡Ë
1970 113·Ï¡ÊËüÇî¹æ¡Ë
2005 113·Ï¡Ê²÷Â®¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥ã¥È¥ë¡Ë
2005 211·Ï¡Ê²÷Â®¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥ã¥È¥ë¡Ë
¡ã¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Æ¥Ã¥«ー Á´£¶¼ïÎà¡ä¡¡Çä²Á¡§³Æ440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1970 EF58·Á¡Ê¥¨¥¥¹¥Ý¤³¤À¤Þ¹æ¡Ë
1970¡Ö¥¨¥¥¹¥Ý¤³¤À¤Þ¡×¥µ¥Ü
1970 113·Ï¡ÊËüÇî¹æ¡Ë
1970¡ÖËüÇî¹æ¡×¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯
2005 113·Ï¡Ê²÷Â®¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥ã¥È¥ë¡Ë
2005 211·Ï¡Ê²÷Â®¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥ã¥È¥ë¡Ë
¡ã1970 ËüÇî¹æ¡¦¥¨¥¥¹¥Ý¤³¤À¤Þ¡¢2005 ²÷Â®¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥ã¥È¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ä¡¡Çä²Á¡§380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
É½
Î¢
¡ã1970 ËüÇî¹æ¡¦¥¨¥¥¹¥Ý¤³¤À¤Þ¡¢2005 ²÷Â®¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥ã¥È¥ë¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡ä¡¡Çä²Á¡§660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ Îó¼Ö¤Î¤´¾Ò²ð
¥¨¥¥¹¥Ý¤³¤À¤Þ¹æ
1970Ç¯4·î29Æü～5·î31Æü¡¢7·î3Æü～9·î13Æü¤Ë±¿Å¾¤µ¤ì¤¿ºßÍèÀþ¤ÎÎ×»þÌë¹ÔÎó¼Ö¤Ç¤·¤¿¡£Âçºå±Ø¤ò22:58¤ËÈ¯¼Ö¤·¡¢½ªÃå¤Î»°Åç±Ø¤Ë¤ÏÍâÄ«¤Î6:53¤ËÅþÃå¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»°Åç±Ø¤Ç¤ÏÅìµþ¹Ô¤¤Î¿·´´Àþ¡Ö¤³¤À¤Þ492¹æ¡×¤ËÀÜÂ³¤·¡¢Åìµþ±Ø¤Ë8:10¤ËÅþÃå¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÂçºå¤Ç²á¤´¤·¤Æ¡¢ÍâÄ«¤Ë¤ÏÅìµþ¤ËÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§Åª¤ÊÎó¼Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²÷Â®¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥ã¥È¥ë
2005Ç¯3·î1Æü～9·î25Æü¤Ë±¿Å¾¤µ¤ì¤¿Îó¼Ö¤Ç¤¹¡££Ê£ÒÀþ¤«¤é°¦ÃÎ´Ä¾õÅ´Æ»Àþ¤ËÄ¾ÄÌ¤·¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤ÈËüÇîÈ¬Áð±Ø´Ö¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥ã¥È¥ë¡×¤Ï10Î¾ÊÔÀ®¤Ç±¿Å¾¤·¡¢Ìó20Ê¬´Ö³Ö¤Ç¹ç·×40±ýÉü¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²÷Â®¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥ã¥È¥ë¡×¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ë¶â»³¡¢ÄáÉñ¡¢Àé¼ï¡¢ÂçÁ¾º¬¡¢¹âÂ¢»û¤Î¤ß¤ËÄä¼Ö¤·¡¢Ì¾¸Å²°～ËüÇîÈ¬Áð´Ö¤òºÇÂ®38Ê¬¤Ç·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡¡¢¨Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡ãÈÎÇä²Õ½ê¡ä
Åö¼ÒÅ¹ÊÞ
¡¦Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×
¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§JRÅì³¤ Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ÉÊÀî±Ø¹½Æâ ¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³ー¥¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§9:50～15:35¡¡¡ÊÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¡Ê@plus_trainshop¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡× https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡× https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ¡Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÅö»þ¤ÎÎó¼Ö¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ËüÇî¶¨²ñ¸ø¼°¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷¡¢¥Þー¥¯Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½êÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖBLUE BULLET¡×¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ë¤ÏJRÅì³¤ÉÊÀî±Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤Þ¤¿¤ÏÍ¸ú¤Ê¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp