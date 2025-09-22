HCフィナンシャル・アドバイザー、2025年9月22日よりタクシーCM放映開始
株式会社HCフィナンシャル・アドバイザー
M&A仲介事業を展開する株式会社ＨＣフィナンシャル・アドバイザー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川憲優、以下「当社」）は、2025年9月22日（月）よりタクシーCMの放映を開始したことをお知らせします。
■タクシーCM概要
・配信期間：2025年9月22日（月）～
・配信媒体：TOKYO PRIME、GROWTH
・対象車両：主に「GO」「S.RIDE」の加盟会社で多く展開
・配信地域：東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪
・CM本編URL： https://www.youtube.com/watch?v=g1O1y6COk-k
■当社取組
当社は、経営者の高齢化、事業承継者の不足、事業運営上の人材不足などによる廃業の増加が社会問題となっている中、日本の財産である企業の廃業を防ぎ、経営者が最良の判断としてM&Aを選択できるための支援をしています。
■株式会社ＨＣフィナンシャル・アドバイザー 会社概要
会社名：株式会社ＨＣフィナンシャル・アドバイザー
代表者：代表取締役 石川 憲優
設立：2020年10月14日
本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31階
名古屋営業所：愛知県名古屋市東区葵3-24-2 第5オーシャンビル8階
大阪営業所：大阪府大阪市北区芝田2-2-13 日生ビル東館5階
福岡営業所：福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル9階
北海道営業所：北海道札幌市中央区北一条西3-3-14 敷島プラザビル4階
台湾駐在員事務所：台北市信義區信義路五段7號 台北101 57階
資本金：1,000万円（資本準備金含む）
事業内容：M&A仲介業
URL：https://hcfa-jp.com/
※当社は株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス（東証グロース）のグループ会社です