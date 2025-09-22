オリジナルTシャツ作成トミーズが無料デザイン作成サービス「DESIGN PRO(デザインプロ)」開始のお知らせ

株式会社トミーズコーポレーション無料でデザインを作成するサービス「DESIGN PRO(デザインプロ)」

株式会社トミーズコーポレーション（本社：大阪府泉大津市、代表者：富永和樹、以下 当社）はこのたび、お客様の“こんなデザインを作りたい”をサポートする 無料デザイン作成サービス「デザインプロ」 を正式にリリースいたしました。

■ サービス背景と目的

「デザインを作りたいけど、イメージを形にできない」「文字だけでは物足りない」「他と被らないデザインが欲しい」など、多くのお客様から寄せられるデザイン面での悩みを解決したいという思いから生まれたサービスで、お客様の希望するテキスト・イメージ・用途などをヒアリングした上でプロ級のオリジナルデザインを無料でご提案いたします。初めての方でも安心してオリジナルアイテム制作を楽しんでいただくことが目的です。

詳細を見る :https://www.tmys-t.com/designpro

■ 「デザインプロ」の内容

■デザイン作成例

■ ご利用の流れ

■ 対象アイテム / 利用用途例

■ 無料デザイン作成サービス「デザインプロ」のメリット

■ 注意事項

■ お問い合わせ先

デザイン作成例- フォームで依頼：希望するデザインイメージ、用途、文字・イラスト、カラーなどを入力。参考画像のアップロードも可能です。- デザイン提案：お客様のイメージを基にデザイン案を提出。- 修正・確定：2回までの無料修正を経てデザインを確定。確定後、ご注文へ移行。- 納品：完成したアイテムをお届けします。納期には多少の余裕を見て頂くことを推奨します。- アイテム：Tシャツ、ポロシャツ、パーカー、スウェット/トレーナー、パンツ、ジャケット、バッグ 等。- 用途例：部活動のユニフォーム、イベントTシャツ、ブランド立ち上げ、チーム・サークルのウェア、ギフトなど。- デザイン制作の知識がなくてもプロの品質が得られる。- コストを抑えてオリジナル性の高いアイテムが作れる。- 修正可能で、希望に沿ったデザインに近づけられる柔軟さ。- 著作権は当社が保持します。デザインのみの使用・譲渡・加工・商標登録等は原則不可です。- 修正は2回まで無料、それ以降は追加費用が発生します。- ご注文枚数が20枚以上のこと。想定より少ない数量を希望される場合は別途対応可能かご相談ください。詳細を見る :https://www.tmys-t.com/designpro

株式会社トミーズコーポレーション

担当：デザインプロ担当窓口

電話：0725-23-9000

メール：original@tmys-t.com

ウェブサイト：https://www.tmys-t.com/(https://www.tmys-t.com/designpro)

