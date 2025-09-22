Kikuvi - Founder CEOの佐藤拳斗が「Ledge.ai Webinar SP」に登壇― 業務ヒアリングにおける課題とAIでの大規模ヒアリング自動化による解決策 を語る
株式会社Kikuvi（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：佐藤拳斗、以下「Kikuvi」）は、2025年9月24日（水）～26日（金）にオンラインで開催される「Ledge.ai Webinar SP」において、Founder CEOの 佐藤拳斗 が登壇することをお知らせいたします。
佐藤は、【DAY-2（9月25日）：AIをつかう】セッションの16:50より登壇予定です。
テーマは 「業務ヒアリングにおける課題とAIでの大規模ヒアリング自動化による解決策」。
多くの企業が抱えるヒアリング業務の課題を整理し、AIによる大規模自動化でどのように克服できるのか、実際のプロダクト「Kikuvi」を通じた解決策を紹介します。
■ 登壇内容
ヒアリング業務の課題
- 記録・要約に膨大な工数がかかる
- 対面による心理的障壁
- 重複したヒアリングの実施
- 多拠点・多人数での実施による非効率と属人化
- データ化されない暗黙知が散逸する
AIによる解決策
- 質問設計 → 収録 → 要約 → インサイト抽出をワンストップ自動化
- 数百～数千人規模の大規模ヒアリングを同時並行で実施
- 均一な品質で定性データを収集・可視化
- 意思決定に直結するインサイトを迅速に提供
参加者への提供価値
- ヒアリング業務のボトルネック発見のヒント
- 実際にROIに直結した改善プロセス
■ イベント概要
名称：Ledge.ai Webinar SP
主催：株式会社レッジ
開催日程：2025年9月24日（水）～26日（金）
登壇日時：9月25日（木）16:50～ 【DAY-2：AIをつかう】
形式：オンライン（無料／事前登録制）
詳細：https://ledge.ai/articles/ledgeai-webinarsp-sponsor
■ 株式会社Kikuviについて
会社名：株式会社Kikuvi
所在地：神奈川県鎌倉市坂ノ下7-14
代表者：代表取締役社長 佐藤拳斗
設立：2025年6月
資本金：100万円
事業内容：ヒアリング特化型SaaS「Kikuvi」の開発・提供、生成AIを活用した業務ヒアリングの自動化・定性情報の収集と分析支援、デジタル活用支援
サービス特徴：質問設計からインサイト抽出までを一気通貫で自動化。大規模かつマルチ拠点対応で、定性データをROIに直結させる可視化基盤を提供
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社Kikuvi
メール：marketing@kikuvi.com
ウェブサイト：https://kikuvi.com