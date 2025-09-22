Kikuvi - Founder CEOの佐藤拳斗が「Ledge.ai Webinar SP」に登壇― 業務ヒアリングにおける課題とAIでの大規模ヒアリング自動化による解決策 を語る

株式会社Kikuvi

株式会社Kikuvi（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：佐藤拳斗、以下「Kikuvi」）は、2025年9月24日（水）～26日（金）にオンラインで開催される「Ledge.ai Webinar SP」において、Founder CEOの 佐藤拳斗 が登壇することをお知らせいたします。

佐藤は、【DAY-2（9月25日）：AIをつかう】セッションの16:50より登壇予定です。

テーマは 「業務ヒアリングにおける課題とAIでの大規模ヒアリング自動化による解決策」。

多くの企業が抱えるヒアリング業務の課題を整理し、AIによる大規模自動化でどのように克服できるのか、実際のプロダクト「Kikuvi」を通じた解決策を紹介します。

■ 登壇内容

ヒアリング業務の課題

- 記録・要約に膨大な工数がかかる- 対面による心理的障壁- 重複したヒアリングの実施- 多拠点・多人数での実施による非効率と属人化- データ化されない暗黙知が散逸する

AIによる解決策

- 質問設計 → 収録 → 要約 → インサイト抽出をワンストップ自動化- 数百～数千人規模の大規模ヒアリングを同時並行で実施- 均一な品質で定性データを収集・可視化- 意思決定に直結するインサイトを迅速に提供

参加者への提供価値

■ イベント概要

- ヒアリング業務のボトルネック発見のヒント- 実際にROIに直結した改善プロセス

名称：Ledge.ai Webinar SP

主催：株式会社レッジ

開催日程：2025年9月24日（水）～26日（金）

登壇日時：9月25日（木）16:50～ 【DAY-2：AIをつかう】

形式：オンライン（無料／事前登録制）

詳細：https://ledge.ai/articles/ledgeai-webinarsp-sponsor

■ 株式会社Kikuviについて

会社名：株式会社Kikuvi

所在地：神奈川県鎌倉市坂ノ下7-14

代表者：代表取締役社長 佐藤拳斗

設立：2025年6月

資本金：100万円

事業内容：ヒアリング特化型SaaS「Kikuvi」の開発・提供、生成AIを活用した業務ヒアリングの自動化・定性情報の収集と分析支援、デジタル活用支援

サービス特徴：質問設計からインサイト抽出までを一気通貫で自動化。大規模かつマルチ拠点対応で、定性データをROIに直結させる可視化基盤を提供

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Kikuvi

メール：marketing@kikuvi.com

ウェブサイト：https://kikuvi.com