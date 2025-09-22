キリンこども応援団「2024年度活動報告書」を公開しました

特定非営利活動法人キリンこども応援団

特定非営利活動法人キリンこども応援団（大阪府泉佐野市、代表 水取博隆）は、安心できる居場所を通して子どもたちが自らの希望を持ち未来に踏み出せるよう支援を行っており、こども食堂「キリンの家」・フリースクール「キリンのとびら」・オンラインフリースクール「clulu」などの居場所を運営しています。



このたび、当団体のホームページにて2024年度の活動報告書を公開いたしました。

日頃からご支援・応援してくださっている多くの皆様に支えられ、そのおかげで実現することの出来た活動や子どもたちの様子を、ぜひご覧いただけますと幸いです。

2024年度 活動報告書はこちら :https://kirin-npo.com/kanri/wp-content/uploads/2025/09/r6_katsudouhoukoku.pdf



■「NPO法人キリンこども応援団2023年度活動報告書」の主な内容

01 代表からのメッセージ

02 私たちの取り組み

03 2024年度（2024年4月1日～2025年3月31日）の実績報告

・こども食堂キリンの家

・こども朝食堂

・フリースクールキリンのとびら

・オンラインフリースクールclulu

・フードバンク泉佐野

・コミュニティフリッジ泉佐野

・各種体験事業（泉佐野ギョーザ・お福wapi・民泊施設compass）

・南大阪こども食堂ネットワーク

04 財務報告

05 スタッフのメッセージ

06 ご支援くださっている企業・団体の皆様

■特定非営利活動法人 キリンこども応援団について

キリンこども応援団は、大阪府泉佐野市において、子ども第三の居場所（コミュニティモデル）「キリンの家」を運営しています。キリンの家は、小学校低学年～高校生の子どもを対象として、課題を抱えた子ども一人ひとりに寄り添った支援を行う居場所です。こども食堂やフリースクール、フードバンク事業（フードバンク泉佐野）などを展開し、子どもたちが子どもらしくいられる居場所です。キリンこども応援団は日本財団の助成を受けて運営しています。



■法人概要

法人名：特定非営利活動法人キリンこども応援団

代 表：代表理事 水取博隆

設 立：令和3年10月26日

事 業：こども食堂事業（こども食堂キリンの家）、フリースクール事業（フリースクールキリンのとびら、オンラインフリースクールclulu）、フードバンク事業（フードバンク泉佐野）、パントリー（食材配布）事業、コミュニティフリッジ泉佐野 等

※キリンの家は、日本財団「子ども第三の居場所」の助成を受けて運営しています

住 所：〒598-0055 大阪府泉佐野市若宮町9番3号

URL ：https://kirin-npo.com/

■「子ども第三の居場所」とは

「子ども第三の居場所」は、すべての子どもたちが将来の自立に向けて生き抜く力を育むことを目的として、日本財団が中心となって2016年より全国に開設しています。「子ども第三の居場所」では、特にひとり親世帯や親の共働きによる孤立や孤食、発達の特性による学習や生活上の困難、経済的理由による機会の喪失など、各々の置かれている状況により困難に直面している子どもたちを対象に放課後の居場所を提供し、食事、学習習慣・生活習慣の定着、体験機会を提供しています。同時に、学校や地域、専門機関と連携し、「誰一人取り残されない地域子育てコミュニティ」のハブとしての機能を担っていきます。現在全国に256ヵ所設置されています。（2025年6月末時点）

https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/child-third-place