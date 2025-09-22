4段階サイズ調整ができて女性も男性もこれ1枚 肩やポケットも暖かい『サイズ調整できる「ヒーターベスト」』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『サイズ調整できる「ヒーターベスト」』を9月22日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。
日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004214?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004214
本製品は4段階のサイズ調整が可能な電熱ヒーター内蔵ベストです。
側面のファスナーでサイズ調整が可能。
通常着用サイズM～XXL（3L）の着用者まで、様々な体型の方でもフィットして使うことができるフリーサイズ。
電源を入れて約10秒でほどで暖まります。
ヒーターは前面左右ポケット部、背面左右肩の部分、腰の部分の計5か所搭載。上半身を全体的に暖めます。
ベスト内側の裾部分の電源ボタンで電源ON。3段階で温度の切り替えが可能。
赤：高温（約50～55度）、白：中温（約45～50度）、青：低温（約40～45度）。
電源ボタンは着用時でも簡単に操作ができる裾部分に配置、内側にすることでヒーターベスト着用時のボタンが光って目立ってしまうことも防ぎました。
電源はUSB式。モバイルバッテリーをつないでお使いいただけます。
ベスト内側にはモバイルバッテリーを収納するポケット付き。
10,000mAhのバッテリーなら最長約8時間使用することが可能。
撥水加工で汚れにくく、格子状に織り込み破れにくいリップストップ生地を採用。
前部分はオフィスでも使いやすいボタンデザインを採用しました。
洗濯機での洗濯が可能なので、いつでも清潔にお使いいただけます。
冬のお出かけにバイクや自転車に乗られる方、釣りやスポーツ観戦。オフィスや家など。
暖房費の節約に、お勧めの『サイズ調整できる「ヒーターベスト」』です。
＜製品特長＞
■5か所のヒーターでしっかり体を温める
■ファスナーで4段階のサイズ調整が可能
■最大温度約55度 3段階の温度設定
■モバイルバッテリーで手軽に使える
■電源ボタンを内側に配置し操作しやすく目立ちにくい
■ボタンデザインでオフィスでも使いやすい
■バッテリー収納ポケット付
■洗濯機で洗える
＜仕様＞
・サイズ／フリーサイズ 着丈：64cm 肩幅：40cm 身幅:48～62cm 袖口：66～76cm
・重量／約360g
・電源／外部給電（USB5V 2.0A以上）
・消費電力／約10W
・モード／3種類（低・中・高）
・稼働時間／10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合
低：約8時間 中：約6.5時間 高：約5時間
※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。
・対応サイズ／通常着用サイズM～XXLサイズ着用者まで
・温度／低：約40～45度 中：約45～50度 高：約50～55度
※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。
・バッテリーポケットサイズ／横幅12×縦幅19(cm)
・前ポケットサイズ／横幅14×縦幅15.5(cm)
・カラー／ブラック
・ケーブル長／約250mm
・材質／表地 ポリエステル 100% 裏地 ポリエステル 100% 中綿 ポリエステル 100%
・セット内容／本体、日本語取扱説明書
・パッケージサイズ／幅300×奥行400×高さ45(mm)
・パッケージ込み重量／約420g
・保証期間／購入日より12ヶ月
・発売日／2025/9/22
・型番／HEAT25SBK
・JAN／4580060603831
サイズ調整できる「ヒーターベスト」
[販売価格] 7,980円(税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004214(https://www.thanko.jp/view/item/000000004214?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004214)
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322
Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp
■サンコー直営店舗
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783