4段階サイズ調整ができて女性も男性もこれ1枚　肩やポケットも暖かい『サイズ調整できる「ヒーターベスト」』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『サイズ調整できる「ヒーターベスト」』を9月22日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004214?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004214

本製品は4段階のサイズ調整が可能な電熱ヒーター内蔵ベストです。

側面のファスナーでサイズ調整が可能。

通常着用サイズM～XXL（3L）の着用者まで、様々な体型の方でもフィットして使うことができるフリーサイズ。

電源を入れて約10秒でほどで暖まります。

ヒーターは前面左右ポケット部、背面左右肩の部分、腰の部分の計5か所搭載。上半身を全体的に暖めます。

ベスト内側の裾部分の電源ボタンで電源ON。3段階で温度の切り替えが可能。

赤：高温（約50～55度）、白：中温（約45～50度）、青：低温（約40～45度）。

電源ボタンは着用時でも簡単に操作ができる裾部分に配置、内側にすることでヒーターベスト着用時のボタンが光って目立ってしまうことも防ぎました。

電源はUSB式。モバイルバッテリーをつないでお使いいただけます。

ベスト内側にはモバイルバッテリーを収納するポケット付き。

10,000mAhのバッテリーなら最長約8時間使用することが可能。

撥水加工で汚れにくく、格子状に織り込み破れにくいリップストップ生地を採用。

前部分はオフィスでも使いやすいボタンデザインを採用しました。

洗濯機での洗濯が可能なので、いつでも清潔にお使いいただけます。

冬のお出かけにバイクや自転車に乗られる方、釣りやスポーツ観戦。オフィスや家など。

暖房費の節約に、お勧めの『サイズ調整できる「ヒーターベスト」』です。

＜製品特長＞

■5か所のヒーターでしっかり体を温める

■ファスナーで4段階のサイズ調整が可能

■最大温度約55度 3段階の温度設定

■モバイルバッテリーで手軽に使える

■電源ボタンを内側に配置し操作しやすく目立ちにくい

■ボタンデザインでオフィスでも使いやすい

■バッテリー収納ポケット付

■洗濯機で洗える

＜仕様＞

・サイズ／フリーサイズ 着丈：64cm 肩幅：40cm 身幅:48～62cm 袖口：66～76cm

・重量／約360g

・電源／外部給電（USB5V 2.0A以上）

・消費電力／約10W

・モード／3種類（低・中・高）

・稼働時間／10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合

低：約8時間 中：約6.5時間 高：約5時間

※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。

・対応サイズ／通常着用サイズM～XXLサイズ着用者まで

・温度／低：約40～45度 中：約45～50度 高：約50～55度

※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。

・バッテリーポケットサイズ／横幅12×縦幅19(cm)

・前ポケットサイズ／横幅14×縦幅15.5(cm)

・カラー／ブラック

・ケーブル長／約250mm

・材質／表地 ポリエステル 100% 裏地 ポリエステル 100% 中綿 ポリエステル 100%

・セット内容／本体、日本語取扱説明書

・パッケージサイズ／幅300×奥行400×高さ45(mm)

・パッケージ込み重量／約420g

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2025/9/22

・型番／HEAT25SBK

・JAN／4580060603831

サイズ調整できる「ヒーターベスト」

[販売価格] 7,980円(税込)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783