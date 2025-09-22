4段階サイズ調整ができて女性も男性もこれ1枚　肩やポケットも暖かい『サイズ調整できる「ヒーターベスト」』を発売

写真拡大 (全15枚)

サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は


『サイズ調整できる「ヒーターベスト」』を9月22日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。


日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004214?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004214












本製品は4段階のサイズ調整が可能な電熱ヒーター内蔵ベストです。


側面のファスナーでサイズ調整が可能。


通常着用サイズM～XXL（3L）の着用者まで、様々な体型の方でもフィットして使うことができるフリーサイズ。


電源を入れて約10秒でほどで暖まります。


ヒーターは前面左右ポケット部、背面左右肩の部分、腰の部分の計5か所搭載。上半身を全体的に暖めます。


ベスト内側の裾部分の電源ボタンで電源ON。3段階で温度の切り替えが可能。


赤：高温（約50～55度）、白：中温（約45～50度）、青：低温（約40～45度）。


電源ボタンは着用時でも簡単に操作ができる裾部分に配置、内側にすることでヒーターベスト着用時のボタンが光って目立ってしまうことも防ぎました。


電源はUSB式。モバイルバッテリーをつないでお使いいただけます。


ベスト内側にはモバイルバッテリーを収納するポケット付き。


10,000mAhのバッテリーなら最長約8時間使用することが可能。


撥水加工で汚れにくく、格子状に織り込み破れにくいリップストップ生地を採用。


前部分はオフィスでも使いやすいボタンデザインを採用しました。


洗濯機での洗濯が可能なので、いつでも清潔にお使いいただけます。


冬のお出かけにバイクや自転車に乗られる方、釣りやスポーツ観戦。オフィスや家など。


暖房費の節約に、お勧めの『サイズ調整できる「ヒーターベスト」』です。




＜製品特長＞


■5か所のヒーターでしっかり体を温める


■ファスナーで4段階のサイズ調整が可能


■最大温度約55度　3段階の温度設定


■モバイルバッテリーで手軽に使える


■電源ボタンを内側に配置し操作しやすく目立ちにくい


■ボタンデザインでオフィスでも使いやすい


■バッテリー収納ポケット付


■洗濯機で洗える
















＜仕様＞


・サイズ／フリーサイズ　着丈：64cm 肩幅：40cm 身幅:48～62cm 袖口：66～76cm


・重量／約360g


・電源／外部給電（USB5V 2.0A以上）


・消費電力／約10W


・モード／3種類（低・中・高）


・稼働時間／10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合


　　　　　　低：約8時間　中：約6.5時間　高：約5時間


　※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。


・対応サイズ／通常着用サイズM～XXLサイズ着用者まで


・温度／低：約40～45度　中：約45～50度　高：約50～55度


　※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。


・バッテリーポケットサイズ／横幅12×縦幅19(cm)


・前ポケットサイズ／横幅14×縦幅15.5(cm)


・カラー／ブラック


・ケーブル長／約250mm


・材質／表地 ポリエステル 100% 裏地 ポリエステル 100% 中綿 ポリエステル 100%


・セット内容／本体、日本語取扱説明書


・パッケージサイズ／幅300×奥行400×高さ45(mm)


・パッケージ込み重量／約420g


・保証期間／購入日より12ヶ月


・発売日／2025/9/22


・型番／HEAT25SBK


・JAN／4580060603831





サイズ調整できる「ヒーターベスト」


[販売価格]　7,980円(税込)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004214(https://www.thanko.jp/view/item/000000004214?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004214)




■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部


〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322


Email shop@thanko.jp　URL: https://www.thanko.jp



■サンコー直営店舗


〒101-0021　 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783