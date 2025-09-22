中国西部の万州で2025年Concert of World Great Riversが華々しく開幕

【重慶（中国）2025年9月19日新華社＝共同通信JBN】2025年9月18日の夜、中国最長の河川である長江の沿岸に位置する万州は、中心街の広場で2025年Concert of World Great Rivers（世界大河コンサート）が盛大に開幕し、鮮烈な光で輝きました。

2025年Yangtze River Civilization Forum（長江文明フォーラム）の並行イベントとして、今年のコンサートは「Hearing the Rivers・Timeless Voices（河川の声を聞く・時代を超えた声）」をテーマとし、世界各国のミュージシャン、国内の有名アーティスト、重慶の地元文学および芸術の専門家が一堂に会しました。没入型の舞台デザインと国際的な芸術表現を通じて、コンサートは、国境を越え、古代と現代を融合させた視聴覚の饗宴を観客に提供しました。

コンサートの舞台設計は独創的でした。万州独自の河岸景観を最大限に活用し、演奏空間は長江の水面にまで広げられました。Yangtze Gold Cruise Ship（長江ゴールドクルーズ船）を移動式ステージとし、マルチメディアの光と影の技術や川の上でのトーチパフォーマンスなど革新的な形式と組み合わせることで、自然の景観とテクノロジーアートを融合させた魅力的な空間が作られました。

交響曲が壮麗な楽章を奏でると、世界のアーティストを乗せたクルーズ船がゆっくりと岸に接岸し、夜の宴の交流の前奏曲が正式に開幕することを象徴し、詩的で絵画のような雰囲気を醸し出しました。

公演では、「The Song of the Yangtze River（長江の歌）」、「My Home Is by the Yangtze River（私の家は長江のほとり）」など、世界の大河を扱った古典歌曲や「We're the World」の新しい演出だけでなく、「The Great Chinese People（偉大なる中国人）」、「The People Are the Country（人民は国家に他ならない）」、「Auld Lang Syne（蛍の光）」などの人気曲も演奏されました。

Li Danyang（李丹陽）氏、Wang Kai（王凱）氏ら国内の有名アーティストが、カザフスタンやセルビアなどの国々から集まったエキゾチックな歌声を持つアーティストと共に同じステージで演奏しました。多様な音楽言語の対話を通じて、彼らは人類の未来を共有するコミュニティーの深遠な意味合いを表現しました。

1万人の大合唱が会場の雰囲気を最高潮に押し上げました。中国国内外のオーディエンスは歌うことで感動を伝え、音楽で思いを一つにしました。

Concert of World Great Riversは2018年の創設以来、8回にわたって成功裏に開催されてきました。今年は初めてYangtze River Civilization Forumの並行イベントに組み込まれました。これは中国文化観光省のオンライン大衆文化ブランドの重点活動であるだけでなく、重慶がYangtze River National Cultural Park（長江国家文化公園）を建設するための重要な措置でもあります。現在、このイベントは国際的な影響力を持つ高品質の文化観光ブランドに成長し、世界の河川文化と長江三峡の人文的な魅力を紹介する重要な窓口になっています。

万州では今年のコンサート期間中、この都市の変化を紹介する文化ウイーク（9月16日－22日）も開始しました。全国村歌大会の西部地区大会、長江流域の民俗芸術創作研究交流活動、河畔コンサート、焼き魚フェスティバルなど、一連の特色ある活動が地域全体で連携して行われます。

ホテル宿泊、ケータリングサービス、および景勝地入場券が最低40%割引になる優遇政策が用意され、観光客に食事、宿泊、旅行、ショッピング、エンターテインメントを網羅したワンストップの高品質な体験を提供しました。これにより、市民や観光客は芸術を楽しみながら万州のユニークな魅力を堪能することができます。

The Concert of World Great Riversは、万州の文化と観光の融合のための輝かしい画期的なイベントであるだけでなく、中国と世界を結ぶ文化的なつながりでもあります。今後も、万州はコンサートを媒体とし続け、文化の力を利用して国際協力と人的交流を促進し、世界に向けて、勢いよく流れる大河の力強い響きを届け、三峡の現代的な発展を世界が目の当たりにする機会を創出していきます。

