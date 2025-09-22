¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡ÖâÜ½÷¤µ¤Î½Õ¡×¤¬Ä¹²¬±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¡¦23Æü¤âÄ¹²¬¤Ç¾å±Ç²ñ/¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇºÇÍ¥½¨ÆüËÜÊ¸²½¾Þ¼õ¾Þ
¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Î±Ç²èº×¡¢Âè30²ó¤Ê¤¬¤ª¤«±Ç²èº×¤Ç¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥æー¥é¥·¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¿·³ã»ÙÉô¤¬À©ºî¤·¤¿±Ç²è¡ÖâÜ½÷¤µ¤Î½Õ¡×¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÉâÜ½÷¡É¤È¤Ï»°Ì£Àþ¤ä±´¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤éÎ¹¤ò¤·¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÕÌÜ¤Î½÷ÀÎ¹·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÁí¾Î¡£
¾¼ÏÂÃæ´ü¤Þ¤Ç¿·³ã¤Ç»°Àé¿Í¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·³ã¸©¤ÎÃæ¤Ç¹âÅÄ¤ÈÄ¹²¬¤¬¡¢âÜ½÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä¹²¬¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎâÜ½÷¤ÎÃÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÄ¹²¬»Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤«¤é¡¢âÜ½÷±´¤ò°¦¹¥¤¹¤ë´ÑµÒ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜ±Ç²èº×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¤´ÑµÒ¿ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¾å±Ç¸å¤Ï´ÆÆÄ¤Î¥Èー¥¯¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬»ö¾ð¤Ç¡¢À½ºî¤·¤¿¡Ê°ì¼Ò¡Ë¥æー¥é¥·¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¿·³ã»ÙÉôÂåÉ½¤Îº£À®¤¬ÂåÍý¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£
¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ë¡¢µìÄ¹Ã«Àî²È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶Ë´¨¤Î¥í¥±¤ÎÍÍ»Ò¤òÃæ¿´¤ËÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÇÐÍ¥¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë´ÑµÒ¤â¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢´õË¾¼Ô¤ÎÂ¿¤µ¤ËµÞî±¡¢»þ´Ö½ªÎ»¸å¤â¥í¥Óー¤Ë¤Æ·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏ¸µÄ¹²¬»Ô¤ä¿·³ã»Ô¡¢Æîµû¾Â»Ô¤ÎâÜ½÷±´ÊÝÂ¸¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¡¢±Ç²è¾å±Ç¤ÈâÜ½÷±´ÊÝÂ¸²ñ¥á¥ó¥Ðー¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤â´õË¾¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£9·î23Æü¤Ï¡¢Ä¹²¬»Ô¥¢¥ªー¥ì¥·¥¢¥¿ー¤Ç10»þ15Ê¬¤«¤é¡¢±Ç²è¡ÖâÜ½÷¤µ¤Î½Õ¡×¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
±Ç²è¡ÖâÜ½÷¤µ¤Î½Õ¡×¤Ï¡¢9·î14Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉJAPAN HOUSE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿JFFLA2025±Ç²èº×¤Ç¡¢ºÇÍ¥½¨ÆüËÜÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢À¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ëËÜºî¤¬¡¢»£±ÆÃÏ¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¹¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤¬¹¤¬¤ë¡£
±Ç²è¡ÖâÜ½÷¤µ¤Î½Õ¡×
ÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ
2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë
À½ºî¡§¡Ê°ì¼Ò¡Ë¥æー¥é¥·¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¿·³ã»ÙÉô
¾ì½ê¡§¥¢¥ªー¥ì¥·¥¢¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¥·¥Æ¥£¥Ûー¥ë¥×¥é¥¶¡Ö¥¢¥ªー¥ìÄ¹²¬¡×¥·¥¢¥¿ー¡ÊÅìÅï1³¬¡Ë¡ÊÄ¹²¬»ÔÂç¼êÄÌ1ÃúÌÜ4ÈÖÃÏ10¡Ë
³«¾ì¡§10»þ15Ê¬
¾å±Ç¡§10»þ30Ê¬～11»þ05Ê¬
ÉñÂæ°§»¢
½÷Í¥¡¡µÈ±ÊÎë¡¡¼ç±é/¸ì¤êÉô
¡ÊËÜÌ¾¡¡¾®ÌîÂôÃÒ»Ò¡¡¿·³ã¸©½Ð¿È¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡Ê¾å±Ç¶¨ÎÏ¶â¤È¤·¤Æ¡Ë
Âç¿Í¡§£±£°£°£°±ß
Ãæ¹âÀ¸¡§£µ£°£°±ß
¾®³ØÀ¸°Ê²¼¡§ÌµÎÁ
ÀèÃå45Ì¾ÍÍ
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥æー¥é¥·¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×
