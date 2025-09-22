ベンチャーの“飛躍”を後押しする成長支援ピッチ、登壇企業5社が決定！ ─ NBC主催「第21回スタートアップ・メンタリング・プログラム」
「第21回 スタートアップ・メンタリング・プログラム（SMP）」登壇企業5社が決定！
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（NBC）は、2025年10月1日（水）に開催する「第21回 スタートアップ・メンタリング・プログラム（SMP）」に登壇する企業5社を決定いたしました。
本プログラムは、上場企業のオーナー経営者の前で自社の成長戦略を発表し、上場経験者による本気のメンタリングと、事業成長につながる実践的なネットワークが得られる、成長志向ベンチャーのための挑戦の場です。
第21回を迎える今回は、厳正なる審査を経て、以下の5社が登壇企業として選出されました。
《登壇企業》
・株式会社SanAn Connect 執行役員CRO Nguyen Ba Quang 氏
・株式会社Vitalive 代表取締役 井上 忠 氏
・株式会社栄農人 代表取締役 柳澤 孝一 氏
・クレソン株式会社 代表取締役 青木 毅 氏
・AIデータ株式会社 代表取締役 佐々木 隆仁 氏
《イベント概要》
◆イベント名：第21回 スタートアップ・メンタリング・プログラム
◆日時：10月1日（水）18時～20時
◆場所：オルクドールサロンAOYAMA
◆住所：〒107-0062 東京都港区南青山３丁目１-３４ 12階
◆参加費：無料
《観覧申込》
現在、会場での観覧申し込み受付中！
ぜひ、ご参加ください。
▼申し込みはこちら（NBC会員）
https://www.nbc-world.net/M02/event_detail/M7YwtjS2BAA
▼非会員の方はこちらより参加登録ください。
https://share-na2.hsforms.com/1tZgoEiHYRnG37sIXjzNpCAnn04j
《協賛・協力》
協賛：野村證券／東海東京証券／香川証券／岡三証券／三菱UFJモルガン・スタンレー証券／三井住友信託銀行
協力：株式会社ティーケーピー
【本件に関するお問い合わせ】
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（NBC）
アントレプレナー創出委員会 事務局 担当：橋本
hashimoto@nbc-world.or.jp
03-3584-6080
https://www.nbc-world.net/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330163&id=bodyimage1】
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
