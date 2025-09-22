【インバウンド贈呈に最適】金沢箔 箔名画 アクセサリーボックス「波」～伝統と輝きを手元に～
日本の伝統美を手元で楽しむ「箔名画」シリーズのアクセサリーボックス。熟練の職人が施した金沢箔が、波の躍動感を繊細に表現しています。小物を収納するだけでなく、まるで芸術作品のような存在感で、デスクやドレッサーを上質に彩ります。蓋を開けるたびに光を反射する金箔の輝きが、日常に特別な瞬間をもたらします。大切なジュエリーや小物の保管に最適で、贈り物としても喜ばれる逸品です。
【金沢箔】箔名画 アクセサリーボックス 波
