現場の「今」をリアルタイムに共有 遠隔モニタリングシステム『Link Phone』正式リリース
株式会社メディアシステム（本社：福岡市、代表取締役：石井 光弘）は、
遠隔モニタリングシステム「Link Phone（リンクフォン）」を2025年4月1日
より本格提供開始いたします。現場の映像や資料をリアルタイムに共有し、
指示・確認を即座に行える本サービスは、建設・小売・製造・保守・自治体
など幅広い業種での利用を想定しています。
＜サービス概要＞
「Link Phone」はアプリ不要・URLワンクリックで利用できるWebベースの遠隔モニタリングシステムです。
主な機能は以下の通りです。
１．高品質なP2Pビデオ通話
２．画面共有・ポインタ機能・お絵描き機能
３．現場位置情報の取得・表示（Google Map連携）
４．録画・録音による記録保存
５．QRコード招待やSMS送信による簡易接続
６．PC・スマートフォン・タブレットに対応
【提供価値】
１．スピード：現場とオフィスを即時に結び、意思決定を加速
２．簡便性：アプリ不要で誰でも利用可能
３．コスト削減：移動時間・出張費を大幅削減し、遠隔からも安全に管理
【導入メリット（想定シーン）】
１．建設現場での施工確認・指示
２．小売店舗の陳列チェックやSV巡回
３．製造現場での品質確認
４．保守業務での遠隔サポート
５．災害時の自治体・現場連携
すべてのプランにおいて、限定30社 初期費用 50,000円 → 無料！
