中国のEV市場で、国内メーカーが海外勢を圧倒――垂直統合戦略と価格競争でシェア拡大｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月22日】
主なポイント
・中国の自動車メーカー（OEM）は、垂直統合戦略、迅速なモデルサイクル、そして積極的な価格設定によって、中国のEV市場の約90%を掌握しています。
・米国やドイツのブランドを含む海外の自動車メーカーは、イノベーションの遅延、高コスト、そして輸入部品への依存といった要因により、市場シェアを失いつつあります。
・政府による価格競争抑制策は、企業収益性に圧力をかけていますが、中国のOEMは、今後の成長を見据えて海外市場への進出を模索しています。
中国EV市場の動向
カウンターポイントリサーチの2024年第2四半期グローバル乗用EV販売台数調査によると、2025年上半期の世界のEV販売台数は前年同期比30%増加しました。このうち62%が中国市場で、同期間、中国のEV市場は前年同期比33%成長しました。中国では、EV販売台数の61%がバッテリー式電気自動車（BEV）で、残りはプラグインハイブリッドEV（PHEV）でした。2025年上半期、BEVの販売台数は前年同期比44%増加し、PHEVは20%増加しました。
中国のEVメーカーは市場シェアを拡大し、2020年上半期の65%から2025年上半期には約90%に達しました。これにより、海外ブランドは市場から締め出されつつあります。テスラ、GM、フォードなどの米系メーカーの販売台数は前年同期比13%減、フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツ、BMWなどの独系メーカーは40%の大幅減となりました。一方、トヨタ、マツダ、日産などの日系メーカーは前年同期比16%の成長を達成しましたが、中国市場におけるシェアは依然として2%未満にとどまっています。
レポート全文はこちら：中国のEV市場：国内メーカーが海外勢を圧倒
https://www.counterpointresearch.com/en/reports/report-domestic-ev-makers-push-foreign-rivals-to-the-sidelines-in-china
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330119&id=bodyimage1】
【カウンターポイントリサーチについて】
カウンターポイントリサーチは、テクノロジーエコシステム全体を対象とした製品を専門とするグローバルな市場調査会社です。
当社は、世界中の主要なイノベーション・ハブ、製造クラスター、商業都市に拠点を構え、スマートフォンOEMからチップメーカー、チャネル企業、大手テクノロジー企業に至るまで、幅広いクライアントにサービスを提供しています。
経験豊富な専門家が率いるアナリストチームは、企業の経営幹部、戦略担当者、アナリストリレーション（AR）、市場情報（MI）、ビジネスインテリジェンス（BI）、製品およびマーケティングの各部門のステークホルダーと連携しながら、市場データ、インサイト、コンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。
当社の注力分野には、AI、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイ、eSIM、IoT、位置情報プラットフォーム、マクロ経済、製造、ネットワークインフラ、半導体、スマートフォン、ウェアラブルなどが含まれます。
公開中の市場データ、インサイト、ソートリーダーシップについては、当社ウェブサイトの「Insights」ページをご覧ください。重点分野についてより深くご理解いただくためにも、ぜひアナリストに直接ご相談ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/
配信元企業：カウンターポイントリサーチ株式会社
主なポイント
・中国の自動車メーカー（OEM）は、垂直統合戦略、迅速なモデルサイクル、そして積極的な価格設定によって、中国のEV市場の約90%を掌握しています。
・米国やドイツのブランドを含む海外の自動車メーカーは、イノベーションの遅延、高コスト、そして輸入部品への依存といった要因により、市場シェアを失いつつあります。
・政府による価格競争抑制策は、企業収益性に圧力をかけていますが、中国のOEMは、今後の成長を見据えて海外市場への進出を模索しています。
中国EV市場の動向
カウンターポイントリサーチの2024年第2四半期グローバル乗用EV販売台数調査によると、2025年上半期の世界のEV販売台数は前年同期比30%増加しました。このうち62%が中国市場で、同期間、中国のEV市場は前年同期比33%成長しました。中国では、EV販売台数の61%がバッテリー式電気自動車（BEV）で、残りはプラグインハイブリッドEV（PHEV）でした。2025年上半期、BEVの販売台数は前年同期比44%増加し、PHEVは20%増加しました。
中国のEVメーカーは市場シェアを拡大し、2020年上半期の65%から2025年上半期には約90%に達しました。これにより、海外ブランドは市場から締め出されつつあります。テスラ、GM、フォードなどの米系メーカーの販売台数は前年同期比13%減、フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツ、BMWなどの独系メーカーは40%の大幅減となりました。一方、トヨタ、マツダ、日産などの日系メーカーは前年同期比16%の成長を達成しましたが、中国市場におけるシェアは依然として2%未満にとどまっています。
レポート全文はこちら：中国のEV市場：国内メーカーが海外勢を圧倒
https://www.counterpointresearch.com/en/reports/report-domestic-ev-makers-push-foreign-rivals-to-the-sidelines-in-china
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330119&id=bodyimage1】
【カウンターポイントリサーチについて】
カウンターポイントリサーチは、テクノロジーエコシステム全体を対象とした製品を専門とするグローバルな市場調査会社です。
当社は、世界中の主要なイノベーション・ハブ、製造クラスター、商業都市に拠点を構え、スマートフォンOEMからチップメーカー、チャネル企業、大手テクノロジー企業に至るまで、幅広いクライアントにサービスを提供しています。
経験豊富な専門家が率いるアナリストチームは、企業の経営幹部、戦略担当者、アナリストリレーション（AR）、市場情報（MI）、ビジネスインテリジェンス（BI）、製品およびマーケティングの各部門のステークホルダーと連携しながら、市場データ、インサイト、コンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。
当社の注力分野には、AI、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイ、eSIM、IoT、位置情報プラットフォーム、マクロ経済、製造、ネットワークインフラ、半導体、スマートフォン、ウェアラブルなどが含まれます。
公開中の市場データ、インサイト、ソートリーダーシップについては、当社ウェブサイトの「Insights」ページをご覧ください。重点分野についてより深くご理解いただくためにも、ぜひアナリストに直接ご相談ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/
配信元企業：カウンターポイントリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ