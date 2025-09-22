ODN製品世界市場2025年、グローバル市場規模（光ファイバ配線箱、光ファイバ接続閉鎖筐体、光ファイバ端子箱）・分析レポートを発表
2025年9月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ODN製品世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ODN製品グローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界のODN製品市場は2023年に数億ドル規模と評価され、2030年にかけて再調整後の規模へ成長すると予測されています。予測期間中の年平均成長率も堅調に推移する見込みです。通信分野全体において、2022年末時点で世界のモバイル利用者数は54億人を超え、通信エコシステムは直接的に1600万件、間接的に1200万件の雇用を支えています。特に米国と中国は通信機器製造の主要拠点であり、中国の通信サービス収益は2022年に前年から8％増加し1兆5800億元に達しました。これらの背景から、ODN製品市場の成長基盤が強化されています。
________________________________________
産業構造と市場特性
ODN製品は、光配線ネットワークの中核を担い、屋内外の通信設備に幅広く利用されています。本レポートでは、光ファイバー配線箱や光ファイバースプライスクロージャ、光ファイバー端末箱などを中心に産業チェーン全体を分析しています。特に5G普及、データセンター拡大、IoTやクラウドサービス需要の高まりが市場成長を促す要因となっています。
________________________________________
タイプ別・用途別分析
タイプ別では、光ファイバー配線箱と光ファイバースプライスクロージャが主要製品であり、信頼性と拡張性が重視されています。光ファイバー端末箱も新規需要が伸びており、その他の特殊製品群も補完的に導入されています。用途別では屋内と屋外の双方で採用が進み、特に屋外利用においては高い耐久性や防水性能が求められています。都市部の高速通信網構築と地方インフラ拡充の双方で需要が高まっています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は、政府のインフラ投資や消費者の通信需要増加に支えられ、安定的な成長を示しています。アジア太平洋地域は最大の市場であり、特に中国は強力な製造基盤と政策支援、旺盛な国内需要により市場をリードしています。日本や韓国は高度な通信インフラを背景に新技術導入が進んでいます。南米や中東・アフリカも都市化やデジタル化の進展により、潜在的な成長市場として注目されています。
________________________________________
主要企業の動向
市場の主要プレイヤーには、Summit Telecom、CommScope、Corning、Fujikura、AFL、Sindi Technologies Co.,Ltd.、Ningbo Yishiyu、Cixi Hanwen、Shenzhen Optico Communication、Zhejiang HuaTel Telecom Equipment、Fiberhome Telecommunication、Hangzhou Zhongrui、Puweida Communicationなどが含まれます。
CorningやFujikuraは世界的に高品質な光ファイバー製品で知られ、技術革新をリードしています。CommScopeは通信インフラ全般で強力なポートフォリオを展開しています。Fiberhome TelecommunicationやSummit Telecomは中国を中心に拡大を続けており、地域市場での競争力を強めています。PelicanやSKBのように堅牢性を重視する分野で評価される企業とは異なり、これらの企業は通信インフラ特化型である点が特徴です。
