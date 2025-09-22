アーバンリサーチのインフルエンサースタッフが提案する、“「BLACK」とともに新しい自分に出会う秋”

テーマは「With BLACK」。

ミニマルでシャープ、けれどエッジの効いた存在感を持って登場したのは、春夏に好評を博したLee101×UR Exclusive Collectionの続編の“ブラックジーンズ”。

「BLACK」と聞くと、クールでマニッシュな印象を思い浮かべるかもしれません。しかし実はその奥に、無限の表情を隠しています。柔らかなニット、女性らしいレースや色鮮やかなシャツなどと組み合わせることで、同じ「BLACK」でも違う表情を魅せてくれます。

今回、アーバンリサーチのインフルエンサースタッフ16名が、それぞれの「BLACK」を纏い、新しい自分を提案するスペシャルコンテンツが9月19日(金)より公開いたしました。

Style 1

バレルシルエットのデニムには、女っぽく落ち感のあるジャケットをチョイス。

また、目がいくふわふわのブラビスチェを加えてスパイスをON！

Lee 101×KBF BARRELPANTS

カラー：BLACK

着用サイズ：M

Style 2

かっこいいワイドシルエットデニムに合うような、ハンサムちっくなスタイリングに。シーズンムード漂うスエードのオーバーシャツは潔くシンプルに着用、足元はボリュームのあるスリッポンで今年らしさをプラス。

Lee 101×SENSE OF PLACE WIDE PANTS

カラー：BLK USED

着用サイズ：M

Style 3

COWBOY PANTSのワイドシルエットに合わせて、程よくゆとりのあるWOOL SHIRTSを一緒にコーディネート。足元は革靴でコーディネートを締め、アクセサリーは革靴のモンクストラップに合わせ、ゴールドジュエリーで統一し、ラグジュアリー感を演出しています。

アイウェアは別注のBuddyOpticalでシャープな印象に。大人のリラックススタイルに仕上げました。

Lee 101×URBAN RESEARCH COWBOY PANTS

カラー：BLK USED

着用サイズ：30

Style 4

引続きトレンドのポロ襟デザインニット。程よくコンパクトなデザインでルーズフィットなデニムとの相性は◎ ニットと同素材のストールを腰巻してコーデのポイントに！

Lee 101×URBAN RESEARCH BAGGY PANTS

カラー：BLACK

着用サイズ：M

Style 5

セットアップでの着用なのでセットアップが活きるようインナーは無地で。グレーのインナーで大人な印象に。

Lee 101×DOORS JACKET

カラー：BLK ONE WASH

着用サイズ：38

Lee 101×DOORS STRAIGHT PANTS

カラー：BLK ONE WASH

着用サイズ：32

20259月19日(金) スペシャルコンテンツ公開

>> Special Content(https://www.urban-research.jp/shop/pages/c-special-onlinestore-250919-lee-staffstyling.aspx?_ga=2.268778233.907546133.1758519428-1208253943.1758512242)

