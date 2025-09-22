アーバンリサーチのインフルエンサースタッフが提案する、“「BLACK」とともに新しい自分に出会う秋”
テーマは「With BLACK」。
ミニマルでシャープ、けれどエッジの効いた存在感を持って登場したのは、春夏に好評を博したLee101×UR Exclusive Collectionの続編の“ブラックジーンズ”。
「BLACK」と聞くと、クールでマニッシュな印象を思い浮かべるかもしれません。しかし実はその奥に、無限の表情を隠しています。柔らかなニット、女性らしいレースや色鮮やかなシャツなどと組み合わせることで、同じ「BLACK」でも違う表情を魅せてくれます。
今回、アーバンリサーチのインフルエンサースタッフ16名が、それぞれの「BLACK」を纏い、新しい自分を提案するスペシャルコンテンツが9月19日(金)より公開いたしました。
ぜひご覧ください。
Style 1
バレルシルエットのデニムには、女っぽく落ち感のあるジャケットをチョイス。
また、目がいくふわふわのブラビスチェを加えてスパイスをON！
Lee 101×KBF BARRELPANTS
カラー：BLACK
着用サイズ：M
Style 2
かっこいいワイドシルエットデニムに合うような、ハンサムちっくなスタイリングに。シーズンムード漂うスエードのオーバーシャツは潔くシンプルに着用、足元はボリュームのあるスリッポンで今年らしさをプラス。
Lee 101×SENSE OF PLACE WIDE PANTS
カラー：BLK USED
着用サイズ：M
Style 3
COWBOY PANTSのワイドシルエットに合わせて、程よくゆとりのあるWOOL SHIRTSを一緒にコーディネート。足元は革靴でコーディネートを締め、アクセサリーは革靴のモンクストラップに合わせ、ゴールドジュエリーで統一し、ラグジュアリー感を演出しています。
アイウェアは別注のBuddyOpticalでシャープな印象に。大人のリラックススタイルに仕上げました。
Lee 101×URBAN RESEARCH COWBOY PANTS
カラー：BLK USED
着用サイズ：30
Style 4
引続きトレンドのポロ襟デザインニット。程よくコンパクトなデザインでルーズフィットなデニムとの相性は◎ ニットと同素材のストールを腰巻してコーデのポイントに！
Lee 101×URBAN RESEARCH BAGGY PANTS
カラー：BLACK
着用サイズ：M
Style 5
セットアップでの着用なのでセットアップが活きるようインナーは無地で。グレーのインナーで大人な印象に。
Lee 101×DOORS JACKET
カラー：BLK ONE WASH
着用サイズ：38
Lee 101×DOORS STRAIGHT PANTS
カラー：BLK ONE WASH
着用サイズ：32
2025年9月19日(金) スペシャルコンテンツ公開
>> Special Content(https://www.urban-research.jp/shop/pages/c-special-onlinestore-250919-lee-staffstyling.aspx?_ga=2.268778233.907546133.1758519428-1208253943.1758512242)
【スタッフ】
プレス Tanaka
ショップスタッフ Yamaguchi
ショップスタッフ Kurokawa
ショップスタッフ Kukita
ショップスタッフ Kawasaki
ショップスタッフ Tejima
ショップスタッフ Ochiai
ショップスタッフ Kudo
ショップスタッフ Inoue
バイヤー Sho
ショップスタッフ Nishino
ショップスタッフ Watanabe
ショップスタッフ Okamoto
ショップスタッフ Matsumoto
オフィススタッフ Nozawa
ショップスタッフ Taura