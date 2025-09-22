【JPIセミナー】赤坂熱供給（株）「都市部への ”グリーン水素” 導入の全容」9月30日(火)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、赤坂熱供給株式会社 代表取締役社長 高木 盛正 氏を招聘し、都市部への「グリーン水素」導入の全容について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

グリーン水素による燃料電池での発電 冷温熱製造過程でのカーボンニュートラル施策

赤坂熱供給（株）都市部への「グリーン水素」導入の全容

～次世代都市インフラを構築するための様々な課題と今後の展開～

〔開催日時〕

2025年09月30日(火) 13:30 - 15:30

〔講師〕

赤坂熱供給株式会社

代表取締役社長

高木 盛正 氏

〔講義概要〕

赤坂熱供給株式会社では、都心部の地域冷暖房事業者として初めて、水素吸蔵合金タンク、水素混焼ボイラー、燃料電池を連結したシステムとして導入し、次世代型の脱炭素エネルギー供給を開始します。単なる設備の更新ではなく、改正省エネ法で求められる「非化石エネルギーへの転換」に応えるかたちで、水素という選択肢に踏み切りました。

本講演では、新しい設備設計の困難、安全性に対する懸念をどう乗り越えたか、助成金制度の活用、社内外の合意形成、そして“都市型インフラにおけるファーストムーバー”としての責任と意義について、現場の苦労話も交えながらお話しします。

〔講義項目〕

1. 赤坂熱供給の社会的役割

(1)港区赤坂の地域冷暖房・電力供給を支えるエネルギー会社として

(2)災害時も止まらない都市インフラとBCPの視点

(3)TBSグループのＧＸ戦略との協調

2. 設備更新の契機と背景

(1)設備の老朽化と更新タイミングの現実

(2)改正省エネ法が求める「非化石エネルギー転換」への対応

(3)Scope 1排出削減と、地冷業界としての社会的責任

3. 水素エネルギー導入の概要と特徴

(1)安全性に配慮した水素吸蔵合金タンク（火を近づけても燃えない）

(2)都市ガスとの混焼によるボイラー設備の運用は難しいのか

(3)非常時にも稼働する燃料電池による電源確保の優位性

4. 社内外の調整と導入プロセス

(1)協力会社を含めて、全員がほぼ初体験という水素設備導入の設計・施工の苦労

(2)従来型と異なる設備更新への向き合い方

(3)東京都助成金・国の価格差支援制度の活用

(4)プラントの設計から、水素運搬の実証実験、までの歩み

5. ファーストムーバーとしての視点

(1)都心部の民間地域冷暖房事業者として初の水素利用という挑戦

(2)他地域への波及効果と「前例」としての価値

(3)今後の弊社の展開と、次世代都市インフラを構築するための様々な課題

(4)これからの都心のＧＸ戦略は。理想と現実のギャップについて

6. 関連質疑応答

7. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,690円（税込）

2名以降：32,690円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

