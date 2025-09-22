日本におけるブルガリの史上最大規模の展覧会「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」記念すべきオープニングイベントにMIYAVIが登場

ブルガリ・ジャパン合同会社

2025年9月16日、東京 - ブルガリは、国立新美術館にて「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」展を開幕しました。これはブルガリにとって日本における過去最大規模、そして10年ぶりの展覧会となります。万華鏡のような旅を巡る本展覧会では、約350点もの色彩豊かなジュエリーと現代美術の傑作が一堂に会し、イタリアと日本の文化の輝かしき対話を称えています。



この記念すべきオープニングイベントに登場したMIYAVIは、次のようにコメントを寄せました。

「基本いつもモノクロを着ているので、今回も黒でまとめています。やはりブルガリさんの素晴らしいジュエリーを着けると、パワーを感じるし、自分もすごくエナジーがあがります。『ブルガリ カレイドス』という、このコンセプトのもと、日本を皮切りに世界中を回るということで、この会場で今までのブルガリの作品に触れられたことをすごく嬉しく思います。いろんなカラーバリエーションと、そこに裏付けされる職人さんたちの技巧、スキルの仕事にすごいインスピレーションを受けました。たくさんの方に、ぜひ楽しんで欲しいです」

【「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」展 音声ガイド 概要】

会場「国立新美術館」にて音声ガイド機をレンタルのうえ、ご視聴の場合:

音声ガイドカウンターにおいて音声ガイド機をお一人様1台500円（税込）にてレンタル可能。

ブルガリ LINE公式アカウント@BVLGARIにてご視聴の場合:

展覧会期間中、ブルガリ LINE公式アカウント@BVLGARIにて無料で視聴可能。トーク画面メニュー内「音声ガイドはこちら」をタップして、音声ガイドページよりご視聴ください。音声ガイドのスクリプトも表示されます。

開催概要

