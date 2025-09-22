こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アクサ・ホールディングス・ジャパン、全国の地上波テレビ等でCMの放映を開始 人生の夢や目的を見つけ、自分らしい人生を歩みたいと願う人を応援したい
アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：安渕 聖司、以下「アクサ」）は、2025年9月22日より、ブランドキャンペーン2025を開始します。本キャンペーンでは、「自分らしい人生を歩んでいきたいと願う人を応援する」というアクサの想いを、より多くの方々に届けることを目的とし、地上波テレビにてCMを全国展開していくほか、昨年に引き続き、デジタル広告、SNSでも発信していきます。
アクサは、ご自身の人生の夢や目的を見つけ、自分らしい人生を生きていただけるよう、皆さまをサポートするパートナーになることを目指しています。幸せのかたちは人それぞれ異なりますが、自分らしく生きるために、自らの意思で道を選び歩んでいきたいと願う、そんな一人ひとりの想いに寄り添い、生命保険・損害保険の分野において、安心とリスクへの備えを提供し、より自由で前向きな人生の選択をサポートします。アクサは、変化する社会の中で、人々の多様な価値観や生き方に寄り添いながら、安心と希望を届ける存在であり続けたいと願っています。
ブランドキャンペーン 2025 概要
① 実施期間：2025年 9 月 22 日から 11 月 16 日まで
➁ 広告媒体：全国の地上波テレビ、デジタル広告、SNSなどにて展開予定
「Hero」篇（30秒バージョン）
https://youtu.be/hEW45RTmjXg
「Producer」篇（30秒バージョン）
https://youtu.be/Zc5FLPxuUg4
公式ウェブサイト（特設ページ）: https://www.axa-holdings.co.jp/ads/2025/lbc/
公式 Facebook: https://www.facebook.com/axajapan
公式 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/axa-japan
公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/AXAJP
アクサ・ホールディングス・ジャパンについて
アクサ・ホールディングス・ジャパンはアクサのメンバーカンパニーとして、2019年に設立された保険持株会社です。傘下にアクサ生命、アクサ損害保険の2社を擁しています。
アクサグループについて
アクサは世界50の国と地域で154,000人の従業員を擁し、9,500万人のお客さまにサービスを提供する、保険および資産運用分野の世界的なリーディングカンパニーです。国際会計基準に基づく2024年の売上は1,103億ユーロ、アンダーライング・アーニングスは80億ユーロ、2024年12月31日時点における運用資産総額は8,790億ユーロにのぼります。アクサはユーロネクスト・パリのコンパートメントAに上場しており、アクサの米国預託株式はOTC QXプラットフォームで取引され、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）やFTSE4GOODなどの国際的な主要SRIインデックスの構成銘柄として採用されています。また、国連環境計画・金融イニシアチブ（UNEP FI）による「持続可能な保険原則」および「責任投資原則」に署名しています。
*アクサグループの数値は2024年1月～12月の業績です。
本件に関するお問合わせ先
アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社
コミュニケーション・ブランド＆サステナビリティ
電話：03-6737-7200
関連リンク
アクサ・ホールディングス・ジャパン 公式ウェブサイト（特設ページ）
https://www.axa-holdings.co.jp/ads/2025/lbc/
アクサ・ジャパン公式 You Tubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/AXAJP
