アクアスター、東京ゲームショウ2025に出展。「ファンを喜ばせるクリエイティブが新たなファンを作る！」をテーマに、映像・デジタル・イベント・キャンペーンを総合的に紹介

株式会社アクアスター（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原田弘良、以下 当社）は、2025年9月25日（木）・26日（金）に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」ビジネスデイに出展し、最先端の取り組みをご紹介いたします。なお、当社ブース番号は【10-W20】です。

■ 出展コンセプト

当社は「ファンを喜ばせるクリエイティブが新たなファンを作る！」をテーマに、映像・デジタルコンテンツ・イベント・キャンペーンの4つの領域を軸としたデジタルソリューションを展示いたします。

従来の「イラスト制作会社」の枠を超え、企業の事業価値の向上やファンとの関係性拡大につながる多彩なクリエイティブを提案します。

■ 展示内容

暗い会場で映える「サイバー感」を演出し、来場者が思わず足を止めたくなるデザインと体験を提供いたします。

具体的には、以下の4つの領域を展示いたします。

・映像：ゲームやアニメの世界観を最大化する映像表現

・デジタルコンテンツ：触れて体験できる「ガチャコンテンツ」など、来場者参加型の仕掛け

・イベント：ファンコミュニケーションを強化する体験型企画

・キャンペーン：話題を広める広告・PR施策

■ 出展の目的

昨年の出展では、幅広い業界から大きな反響をいただき、多くの企業様と新たなご縁を結ぶ機会となりました。

その成果を踏まえ、東京ゲームショウ2025では、映像やデジタルコンテンツを中心とした総合的なデジタルソリューションの展示に注力。版権制作で培ったノウハウを生かしながら、より多彩なクリエイティブ展開を支援できるパートナーとしての認知拡大を目指します。

■ 東京ゲームショウ2025 開催概要

名称：東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）

会期：2025年9月25日（木）～28日（日）

ビジネスデイ：9月25日（木）・26日（金）10:00～17:00

会場：幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1） 当社ブース番号：10-W20

出展社サイト：https://tgs.cesa.or.jp/jp/exhibition?initial=あ&page=2&detail=13893(https://tgs.cesa.or.jp/jp/exhibition?initial=%E3%81%82&page=2&detail=13893)

■ 株式会社アクアスターについて

1991年の創業以来、広告の絵コンテやイラストを中心としたビジュアル制作に携わってまいりました。

2020年以降はアニメやゲームの版権イラストに加え、WEBやSNSマーケティング、VR空間の設計など、デジタル領域にも事業を拡大。企業や自治体のプロモーション課題を「ビジュアルの力」で解決することを強みとし、年間5,000件以上の案件に関わっています。

「文章では伝わりづらい複雑な事象を、誰にでもわかりやすく、魅力的に伝える」ことを使命に、ユーザーの心を動かすコンテンツづくりに取り組んでいます。

名称：株式会社アクアスター

所在地：東京本社 〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア7F

関西支社 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-4 肥後橋イシカワビル702

代表者：代表取締役社長 原田弘良

設立年月日：1991年11月14日

公式Webサイト：https://aqua-star.co.jp/

制作事例：https://aqua-star.co.jp/works/

