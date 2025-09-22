夜空に浮かぶ満月をイメージした十五夜のお月見スイーツ お月見タルト
ローズホテル横浜(横浜市中区山下町77番地/総支配人 渡部 一樹)では、2025年9月20日(土)から10月6日(月)までの期間、1階 ケーキショップ「パティスリー ミリーラ・フォーレ」にて、毎年秋の人気商品「お月見タルト」を販売いたします。
シシリー産のアーモンド粉を使用した風味豊かなタルトに、さつまいもをオーブンで1時間以上かけて丁寧に火を通し、全て手作業で仕上げた自家製スイートポテトを満月に見立てたローズホテル横浜の秋を代表する恒例スイーツ。さつまいもの自然な甘さが特徴で、シルクスイートのなめらかでクリーミーな口当たりと柔らかな甘さが口の中で広がり、濃厚な味わいが楽しめます。ホールサイズ(5号)のほか、おひとり様用のミニサイズもご用意いたします。ぜひ満月に想いを馳せながら、秋のティータイムに季節限定のスイーツをお楽しみください。
販売概要
販売期間：2025年9月20日(土)～2025年10月6日(月)
販売場所：ローズホテル横浜 1階「パティスリー ミリーラ・フォーレ」
〒231-0023 横浜市中区 山下町77
販売価格：ミニサイズ \777
5号(15cm)サイズ \3,564 ※価格は税込。
サイトURL：https://www.rosehotelyokohama.com/restaurant/06/plan/detail/5833/
ローズホテル横浜について
1959年に横浜中華街に重慶飯店本館を創業以来、横浜中華街のランドマークでもある「ローズホテル横浜（旧ホテルホリデイ・イン横浜）」をオープン。「食」「泊」をテーマに、全国に展開しております。客室数184室、3つのレストランのほか、大小様々な宴会場を有し、館内はいたるところに飾られた中国絵画や調度品が目を引くノスタルジックなホテルです。
