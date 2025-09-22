¡Ö£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¤Î¿·¥·¥êー¥ºÅÐ¾ì¡Ö£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¡Ö£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¹¥È¥í¥ó¥°¡×10·î6ÆüÈ¯Çä
¡¡¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò Åìµþ¡¢¼ÒÄ¹ Àî¸¶¹À¡Ë¤Ï¡¢¡Ö£±ËÜËþÂ¥Ðー¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¡Ö£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¹¥È¥í¥ó¥°¡×¥·¥êー¥º¤ò10·î6Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¡Ö£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¥·¥êー¥º¤â¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÁ´ÌÌºþ¿·¤·¡¢¤è¤êµ¡Ç½À¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«È¯ÇØ·Ê
¡¡¡Ö£±ËÜËþÂ¥Ðー¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢2006Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤È¡È¿©¤Ù±þ¤¨¡É¤Î2¤Ä¤ÎËþÂ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢±ÉÍÜ¥µ¥Ýー¥È¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ö±ÉÍÜ¥Á¥ç¥³¥Ðー¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä100¡×¥·¥êー¥º¤È¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸å¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÊ¿©¥·ー¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯10·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë±ÉÍÜ¥Ðー¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥ÐーÇä¾åNo.1¢¨1¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¥·¥êー¥º¤È¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¹¥È¥í¥ó¥°¡× ¥·¥êー¥º¤ÎÈ¯Çä¤È´ûÂ¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥æー¥¶ー¤ÎÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ô¾ì³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI+¡§¥Ð¥é¥ó¥¹±ÉÍÜ¿©ÉÊ ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡Ê¾®È¢¡¦¾®ÂÞ¡Ë»Ô¾ì 2024Ç¯8·î～2025 Ç¯ 7·îÎß·×ÈÎÇä¶â³Û
¢£¡Ö£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¥·¥êー¥º¾¦ÉÊÆÃÄ¹
- ¤ª¤¤¤·¤¯¼ê·Ú¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó10£ç¤È¥Þ¥«¡¢°¡±ô¤¬ÀÝ¤ì¤ë¾Æ²Û»Ò¥¿¥¤¥×¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¤Ç¤¹
- ¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É¥«¥«¥ª¡×¤Ï¡¢¥«¥«¥ªÉ÷Ì£¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿À¸ÃÏ¤Î´Å¤µ¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
- ¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º¡×¤Ï¡¢¥Á¥§¥Àー¥Áー¥ºÉ÷Ì£¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿À¸ÃÏ¤Î¥³¥¯¤È»ÝÌ£¤È¤µ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
- ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥êー¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¹õ¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¡È³èÎÏ¡¦¾ðÇ®¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡ÖPROTEIN¡×¥í¥´¤Î¶á¤¯¤Ë¡ÖMACA¡Ê¥Þ¥«¡Ë¡×¤È¡Ö°¡±ô¡×¤òÀÖ»ú¤Ç¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³èÎÏ°î¤ì¤ëËèÆü¤ä¸µµ¤¤Ê¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î±ÉÍÜÀß·×¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤Êý¤ä¡¢¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î³èÎÏ¸»¤È¤·¤Æ±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£ ¥Ù¥¤¥¯¥É¥«¥«¥ª¡¿£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£ ¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º
ÆâÍÆÎÌ¡§£±ËÜ
È¯ÇäÆü¡§10·î6Æü
È¯ÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¢£¡Ö£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¹¥È¥í¥ó¥°¡×¥·¥êー¥º¾¦ÉÊÆÃÄ¹
- ¤ª¤¤¤·¤¯¼ê·Ú¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó30g¡¢¥¯¥ì¥¢¥Á¥ó¥â¥Î¥Ï¥¤¥É¥ìー¥È1g¤¬ÀÝ¤ì¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Á¥ç¥³¥¿¥¤¥×¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¤Ç¤¹
- Åö¼Ò¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー»Ë¾åºÇÂçÎÌ¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó30g¤òÇÛ¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢ËèÆüÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿
- ¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ÈÂçÆ¦¥Ñ¥Õ¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Ç¡¢¡Ö¥³¥³¥¢¡×¤Ï¥³¥³¥¢É÷Ì£¤Î¥Á¥ç¥³¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê´Å¤µ¤ò¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê±öÌ£¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¥ã¥é¥á¥ëÉ÷Ì£¤Î¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
- ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥êー¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¹õ¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¡È¶¯¤µ¡¦¥Ñ¥ïー¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¶â¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë±ÉÍÜÀß·×¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¤âÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
- ¤â¤Ã¤È¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤Êý¤ä¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¹¥È¥í¥ó¥° ¥³¥³¥¢¡¿£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¹¥È¥í¥ó¥° ¥¥ã¥é¥á¥ë
ÆâÍÆÎÌ¡§£±ËÜ
È¯ÇäÆü¡§10·î6Æü
È¯ÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¢£¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿· ¡Ö£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¥·¥êー¥º¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡¡¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¡¢¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¹¥È¥í¥ó¥°¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¥·¥êー¥º¤â¡¢10·î6Æü¤«¤é¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÁ´ÌÌºþ¿·¤·¤Þ¤¹¡£ÃæÌ£¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ¤ª¤¤¤·¤¯¼ê·Ú¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó15g¡¢£¹¼ï¤ÎEAA¡ÊEssential Amino Acids¡¦É¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¢¨£²¤¬ÀÝ¤ì¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Á¥ç¥³¥¿¥¤¥×¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¤Ç¤¹
- ÂçÆ¦¥Ñ¥Õ¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¡×¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î£´¼ïÎà¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
- ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥êー¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¹õ¡×¤È¥Õ¥ìー¥Ðー¤´¤È¤Ë¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡¦µ¡Ç½¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Äー¥È¥ó¥«¥éー¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Ãæ±û¤Ë¤Ï¡ÖPROTEIN¡×¥í¥´¤òÂç¤¤¯ÇÛ¤·¡¢½¾ÍèÉÊ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À£¹¼ï¡×¤ò¡ÖEAA¡×¤Ë¡¢¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥ó£µ¼ï¡×¤ò¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¤ÈÀ®Ê¬ÁÊµáÉ½¸½¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ê±ÉÍÜÀß·×¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
- ¡È½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁ÷¤ëÍýÁÛ¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¡ÉÊý¤ä¡¢¼ê·Ú¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÀÝ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¢¨£² V.B1¡¢V.B2¡¢V.B6¡¢V.B12¡¢V.E
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¡¿£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¡¿£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¿£±ËÜËþÂ¥Ðー ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÆâÍÆÎÌ¡§£±ËÜ
È¯ÇäÆü¡§10·î6Æü
È¯ÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¡Ö£±ËÜËþÂ¥Ðー¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.asahi-gf.co.jp/special/1pon-manzoku/