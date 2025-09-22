【ノーガホテル 上野 東京】　CRAFT Your Senses -藍染アート展 ― 藍染と襤褸布が織りなす、サステナブルな美の世界を期間限定で展示販売 ―

野村不動産ホールディングス株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/805_1_538fb45a0fc6396c3fc1ab153593e0d0.jpg?v=202509220227 ]

野村不動産ホテルズ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：石井康裕、以下「当社」）が運営する「ノーガホテル 上野 東京（以下「ノーガホテル上野」）」は、藍染と長い年月を経て役割を終えた襤褸（ぼろ）布の端切れを用い、サステナブルな視点から新たな命を吹き込んだ、藍染アーティストの青木基祐氏によるアート作品の展示販売会を期間限定で実施いたします。

ノーガホテル上野は、「CRAFT Your Senses 職人の技と心に触れ、感性をひらく」をテーマに、ホテルを通して地域の伝統工芸やアートの素晴らしさを発信し続けています。

今回は、日本の伝統文化である藍染と、長い年月を経て役割を終えた襤褸（ぼろ）布の端切れを用いた、サステナブルな視点から生まれたアート作品の展示販売会を期間限定で開催。アーティストの青木基祐氏が、かつて暮らしの中で大切に使われてきた藍布を一片一片丁寧に選び、素材に宿る歴史や人々の想いを受け継ぎながら、現代の美意識へと昇華させた作品を展示いたします。藍の深みと布の記憶が織りなす、唯一無二の「藍染アート」。その世界観を間近でご覧いただける貴重な機会です。ノーガホテル上野で、伝統と再生が融合した「藍染空間」を、ぜひこの機会にご体験ください。

【開催概要】

期 間：2025年10月1日（水）～10月7日（火）

※青木基祐氏 在廊時間：11:00～18:00

（休憩等にて不在時間あり）

会 場：ノーガホテル上野 ２階「ライブラリーラウンジ」

入 場： 無料

[本展示および作品に関するお問い合わせ先]

合同会社 RAMP 青木基祐

https://www.motohiroaoki.com/

◎作家プロフィール

青木基祐（あおきもとひろ）

文化服装学院卒業後、アパレル業界で約10年間、商品企画・デザイン・バイヤーなど幅広い経験を積み、トレンド分析・素材選び・商品開発・マー

ケティングまで深く学ぶ。

現在は、藍染の襤褸（ぼろ）生地を活用したアート作品を制作し、日本の伝統工芸やリメイク文化を取り入れながら、廃材に新たな価値を吹き込むことに挑戦している。

【ご参考】 これまでのノーガホテル上野でのアートイベント実績例

ノーガホテル上野では、2018年の開業以来、若手アーティストによる現代アートを通じて感性を刺激する空間づくりを行っています。企画展や常設展示を通じて、ホテル空間そのものがギャラリーとなり、滞在体験に豊かな物語を添えています。

■遠藤 慧 Kei Endo 個展「MEASURE」

■朝倉弘平 ライブペインティング＆ワークショップ「みんなのキャンバス OUR CANVAS」

■むらいさきライブペインティング

「NOHGA HOTEL UENO TOKYO」について

ノーガホテル 上野 東京は、「CRAFT Your Senses 職人の技と心に触れ、感性をひらく」をテーマに、地域の伝統工芸工房やショップとのコラボレーションを通じて、訪れるお客様にその土地ならではの文化や技術を体験していただけるよう、さまざまな取り組みを行っています。また、地元の工芸品やコラボ商品の館内での活用や販売で、地域経済の活性化にも貢献しています。さらに、特別な展示会やイベントを通じて、地域の新しい魅力を発信するなど、宿泊のみならず、訪れる人々に忘れられない体験を提供することを目指しています。

【正式名称】ノーガホテル 上野 東京

【総支配人】長谷川 圭佑

【開業日】 2018年11月1日

【所在地】 東京都台東区東上野2丁目21-10

【TEL】 03-5816-0211（代表）

【総客室数】 127室

【施設】 レストラン 「ビストロ・ノーガ」

【公式サイト】https://nohgahotel.com/ueno

「NOHGA HOTEL」について

NOHGA HOTEL（ https://www.nohgahotel.com/）は、「地域との深いつながりから生まれる素敵な経験」をコンセプトに、『音楽・アート・食』を軸とした体験価値を、客室内外で提供しているライフスタイルホテルブランドです。 その地域でしか体験できないことを提供し、旅する人々の心に深く残る瞬間をお届けします。地域が大切に育んできた文化や歴史に敬意を払い、その価値をさらに高める取り組みをしながら、あしたにつながる街づくりを常にイメージして、新たな価値を生み出し続けていきます。

「野村不動産ホテルズ」について

野村不動産ホテルズ（https://www.nomura-hotels.co.jp/）は、「NOHGA HOTEL」と「庭のホテル」の2つのブランドを運営しています。

「NOHGA HOTEL」（https://www.nohgahotel.com/）は、「地域との深いつながりから生まれる素敵な経験」をコンセプトに、『音楽・アート・食』を軸とした体験価値を、客室内外で提供しているライフスタイルホテルブランドで、上野・秋葉原・京都清水の3施設を展開。 「庭のホテル 東京」（https://www.hotelniwa.jp/）は、1935年創業の日本旅館をルーツに持ち、「こころに、庭を。」をコンセプトに自然と調和した静寂と余白を感じる空間設計や、和の美意識を取り入れたサービスを提供。