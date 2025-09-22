新世代SLG×RPGの革新作『信長の野望 真戦』事前登録開始！『信長の野望・新生』プロデューサー小笠原賢一氏のインタビュー動画公開！

Qookka エンタテインメント株式会社

Qookka Gamesは歴史シミュレーションに特化したグローバル戦略ゲームブランド「真戦」シリーズの新作として、『信長の野望・新生』の公式ライセンスを取得して開発した『信長の野望 真戦』の事前登録を9月21日（日）に開始することを発表しました。

また、同時に『信長の野望・新生』のプロデューサーである小笠原賢一氏の特別インタビュー動画も公開しました。

事前登録は、App Store、Google Play、『信長の野望 真戦』公式サイトにて受付中です！事前登録キャンペーンに参加いただくと、さまざまな特典をゲットできます！

公式サイト：https://nobunaga-shinsen.qookkagames.jp/

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6739554561(https://apps.apple.com/jp/app/id6739554561)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qookkagames.xczyw.gp.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qookkagames.xczyw.gp.jp)

※今回の事前登録は正式リリースの事前登録となります。βテストは準備中で、新情報の発表を楽しみにお待ちください。

事前登録キャンペーンも実施中！

ストアで事前登録すると、登用状×5を獲得し、星5武将をゲットできるチャンスです！メールで事前登録すると、限定アイコン枠や限定プッシュ枠を獲得、さらにPlayStation(R)5 Pro、Nintendo Switch2、10,000円分のAmazonギフトカードなどの豪華賞品が抽選で当たる！また、登録者数に応じて、登録者全員に特典をプレゼント！ぜひお見逃しなく！

【事前登録者数達成報酬一覧】

10万人達成：銀銭×100,000

20万人達成：戦法演習指南書・A×1

30万人達成：【真戦】外見シリーズ・カード枠（永久）×1

40万人達成：武将装備道具【へし切長谷部】（特技なし） ×1

60万人達成：【真戦】外見シリーズ・主人公装束（永久）×1

※事前登録キャンペーン特典は、ゲームの正式リリース後に配布されます

※事前登録特典の受け取りには「威信」300が必要となりますので、あらかじめご了承ください

『信長の野望・新生』開発プロデューサー小笠原賢一氏のインタビュー動画公開！

『信長の野望 真戦』の事前登録開始を記念して、『信長の野望・新生』のプロデューサーである小笠原賢一氏への特別インタビュー動画が公開しました。小笠原プロデューサーは動画の中で、『信長の野望 真戦』は歴史シミュレーションの戦略性とRPGによる人間ドラマを融合させた新たな戦場であると述べ、『信長の野望・新生』の「評定」「国衆」「領内諸策」「城下方針」といったシステムが『信長の野望 真戦』でどう変わるのかを、プレイヤーに体験してほしいと呼びかけています。

『信長の野望 真戦』TGS2025出展予定！

『信長の野望 真戦』は、9月25日（木）～28日（日）に開催されるTGS2025に参加します。出展ブースは幕張メッセ Hall-06-N01です。会場ではゲームの試遊（ミニゲーム：建築、騎馬、鍛冶、算術）のほかステージイベントも予定しています。イベントに参加すると豪華な限定グッズをゲットするチャンスも！さらに、人気コスプレイヤーの東雲うみさんが「真戦ブランドPR大使」として真戦ブースに登場する予定です。

『信長の野望 真戦』とは

『信長の野望 真戦』はコーエーテクモゲームス『信長の野望・新生』公式ライセンスを取得し、『三國志 真戦』の制作陣がおくるSLG×RPGの革新作です。日本の戦国時代をリアルに表現することに尽力し、より素晴らしい地図戦略体験と豊富で面白い個人育成コンテンツをお届けします。プレイヤーは群雄割拠の時代に一城の主として、自己を鍛え、勢力を築き、友人たちと共に各地を征討し、天下統一を果し、乱世を終結させることを目指します。

