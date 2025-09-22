『おとなの週末』第一回「JAPAN餃子大賞」受賞店の商品も！ひときわおいしいお取り寄せ餃子を全国から厳選！＜おとなの週末お取り寄せ倶楽部＞

アイブリッジ株式会社

アイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）が運営するグルメ通販サイト、【おとなの週末お取り寄せ倶楽部】では、簡単調理でお家にいながらお店の味を堪能できる「お取り寄せ餃子」特集をオープンいたしました。

いまや日本の国民食と言っても過言ではない餃子。定番の宇都宮・浜松から、購入頻度で連覇を達成している宮崎、石川県小松発祥の餃子など、個性と工夫が光る、名店のこだわり餃子を全国から集めました！

焼き餃子、水餃子、揚げ餃子と、ご家庭でぜひお店の味をお楽しみください。

【特集】お取り寄せ餃子はこちらから :https://www.otoshu.com/f/gyoza

◇冷凍赤坂萊萊（みんみん）餃子

https://www.otoshu.com/c/50/8502430

『おとなの週末』第一回「JAPAN餃子大賞」焼餃子部門第１位のお店！

酢コショウで食べるスタイルを生み出した、あの『赤坂萊萊』の焼餃子。粗切りの豚肉・白菜・にらなどが入る自慢の餡はそのままに、お取り寄せ用に薄皮で食べやすいサイズになっています。かじれば肉汁じわり。濃厚な旨みがあり、酢コショウに付けるとやはりその旨さを一層堪能できます！

◇うまいもん空海 旨辛餃子 60個入

https://www.otoshu.com/c/50/8501640

自家製ラー油を練り込んだ旨辛な肉汁がクセに

遠州産の希少な『とこ豚』を100％使用。手ごねによりその旨みを引き出した餡には、手切りした新鮮野菜がたっぷり。そこに、自家製ラー油を練り込み、旨辛な肉汁がたまらない浜松餃子に仕上げています。ラー油が染みて色づく薄皮も相まって、ビールとの相性は最高！

◇馬渡のもっちり餃子＆手羽餃子セット

https://www.otoshu.com/c/50/8502433

宮崎産銘柄豚と国産牛の合挽き肉、地元農家の新鮮野菜、九州産小麦粉など、素材を厳選。毎日手作りされる皮と餡からなる、ふんわりもっちりとしたリッチな食感の餃子です。中に餃子餡を詰めたプリッとパワフルな手羽餃子ともに、別添えのラードで焼いても揚げてもよし！

◇贅沢スープぎょうざ

https://www.otoshu.com/c/50/8502431

鶏ダシと岩中豚の旨みが交錯するおもてなし餃子

一家三代に受け継がれる中国のレシピと伝統手法が息づく逸品。じんわりやさしい鶏ガラスープに浮かぶ水餃子はもっちり肉厚で、中には新鮮な岩中豚のモモ肉を生かしたまろやかな旨みの餡と手刻み野菜がたっぷり！無化調＆にんにく不使用ゆえ滋味深さを感じられます。

◇小松名物ぽうの大きな餃子人気詰め合わせセット（プレーン・生姜・梅）

https://www.otoshu.com/c/50/8502109

石川県で地元民に愛されてきた小松餃子

石川県小松発の餃子はちょっと個性的。コロッとして皮はモチモチ。地元の卸肉業者と作り上げた『アブラミンチ』を使うパンチのある「プレーン」、帽子型の「生姜」には粗く刻んだ生姜、三角の「梅」の餡には練り梅を混ぜてさっぱりと。3種3様の味と形が楽しい！

◇【五味八珍】浜松餃子(14個×4P)

https://www.otoshu.com/c/50/8500504

浜松餃子の定番！パリパリ皮とキャベツの甘みで軽やかな味わい

浜松で55年。地元民に愛される餃子はジューシーながらあっさり。秘密は農家の採れたてキャベツを粗刻みして餡にふんだんに使っているから。その甘みと食感が、国産豚肉の旨み、にらやねぎとともに口中で躍り、タレなしで旨い。パリッと仕上がる皮との一体感も◎。

その他にも、宇都宮餃子の名店「幸楽」や「香蘭」の焼餃子、小籠包みたいな餃子で人気の「餃天堂」の水餃子など多数ご用意しております。

ホームパーティ、夜食、おもてなし料理などにもぴったりなお取り寄せ餃子、ぜひご家庭で食べ比べてみてください！

