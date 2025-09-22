【ホテルグランヴィア岡山】開業30周年記念企画　笑顔を集めるキャンペーン『お客さまの笑顔アルバム』第4章を開催

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア岡山（岡山市北区駅元町1-5、総支配人：卜部 基宏）は、開業30周年を記念し、笑顔を集めるキャンペーン『お客さまの笑顔アルバム』を開催しています。第4章となる今回は、「笑顔」×「感謝」をテーマに、みなさまの「ありがとう」の気持ちがあふれる、温かくて自然な笑顔の瞬間を募集いたします。

https://www.granvia-oka.co.jp/event-info/32464/

お客さまの笑顔アルバム

ホテルグランヴィア岡山は2025年3月25日に開業30周年を迎えました。これを記念して、1年間を通し、お客さまの笑顔のお写真を集めるキャンペーンを実施しております。最終章となる今回は、家族や友人、大切な人と過ごすひとときの笑顔、感謝の気持ちが伝わる笑顔、日常の中のほっとする笑顔など、見る人の心を和ませるお写真にエピソードを添えてご応募ください。

ご応募いただいたお写真とエピソードは、ホテル公式ホームページにてご紹介させていただきます。さらに、抽選で5名様に「スイートルームペアご宿泊券」や「レストランペアご招待券」をお贈りいたします。

■笑顔を集めるキャンペーン『お客さまの笑顔アルバム』第4章 概要

応募期間：2025年10月1日（水）～ 2025年12月31日（水）

応募内容：テーマ「笑顔」×「感謝」

「ありがとう」の気持ちがあふれるお写真にエピソードを添えてご応募ください。

応募方法：公式ホームページに掲載の応募要項をご確認の上、専用の応募フォームよりご応募いただくか、Instagramにて「＃お客さまの笑顔アルバム」のハッシュタグを付けてご投稿ください。

賞 品：ご応募いただいた方の中から抽選で、ご宿泊券やお食事券をプレゼントいたします。

スイートルーム ペアご宿泊券 1組2名様

レストランディナー ペアご利用券 2組4名様

レストランランチ ペアご利用券 2組4名様

詳細はこちら :https://www.granvia-oka.co.jp/event-info/32464/ご応募はこちら :https://survey.talkappi.com/?f=westjr-granvia-oka-hp&id=035

■ホテルグランヴィア岡山について（https://www.granvia-oka.co.jp/(https://www.granvia-oka.co.jp/)）

ホテルグランヴィア岡山

ホテルグランヴィア岡山は、JR新幹線・在来線「岡山駅」に直結、またバスターミナルも隣接し中国四国エリアの表玄関として、ご宿泊・お食事・宴会・会議・結婚式などさまざまなシチュエーションにて、雨の日でもお客様に濡れずにお越しいただける好立地です。

多彩な客室タイプでゆったりとした空間をご提供。 特に、3名・4名のご家族やグループ向けのファミリールームがあることが 好評をいただいております。

また、ホテル内には、フランス料理・鉄板焼・日本料理のレストランなど思い思いのシチュエーションから選べるレストランがあり、 それぞれに趣向を凝らした空間でテイストフルなひと時をご堪能いただいております。11の多彩なバンケットホールでは、上質なサービス、磨きぬかれたお料理を提供し、格調高い演出でお迎えしております。

JR岡山駅直結の利便性とあわせて、岡山で一番笑顔を集める場所でありたいと考えています。

■JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは、対象施設にてご利用いただけます。詳しくは、以下のURLよりご覧ください。

■JRホテルメンバーズ： https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント ： https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

■宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

・レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストランの空席状況はこちらから :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/

・宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力で3カ月先までご確認いただけます。

宴会場の空室状況はこちらから :https://page.talkappi.com/page/show?id=2200000012&refer=https://prtimes.jp/&member_id=17a1d214-a6fd-f1dd-215c-1934c04ade78&facility_cd=hotels-westjr-hp&lang_cd=ja&channel=wb&line_id=

■このリリースに関するお問い合わせ先

株式会社ホテルグランヴィア岡山 営業部マーケティング課

TEL：086-233-3498（直通／9:00～18:00）