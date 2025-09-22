陸上競技選手・桐生祥秀さんが“走る” “いれる”最短10秒でレギュラーコーヒーの抽出が可能な「JET BREW」





抽出時間を変えることで、自分好みの味わいに調整も可能

10秒・・・すっきりとしたコーヒーを楽しみたい方

20秒・・・酸味と苦みのバランスを楽しみたい方

30秒・・・しっかりとした味わいのコーヒーを楽しみたい方







キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。



※1 KEY DOORS+ JET BREW

ニュースリリース ：https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_250801_jetbrew

開発者インタビュー：https://www.keycoffee.co.jp/future/detail/18

※2 特許登録（第6710385号）

■CMで使用した商品情報https://digitalpr.jp/table_img/2715/118051/118051_web_5.png■JET BREWとは特許技術（※2）を取得したフィルター構造により、短時間抽出を実現した当社独自の簡易抽出型コーヒーです。「JET BREW」の抽出動画はこちら ➡ https://www.youtube.com/watch?v=vMsiLC17YiQ＜主な特徴＞抽出方法は、誰でも簡単3ステップ1 「取っ手を引き上げ交差する」2 「ハネを折りカップにセットし、お湯を注ぐ」3 「上下に振る」