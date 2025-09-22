こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
陸上競技選手・桐生祥秀さんが“走る” “いれる”最短10秒でレギュラーコーヒーの抽出が可能な「JET BREW」
新CM『ジェット桐生vsブリュー祥秀』10月4日（土）より公開
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、最短10秒でレギュラーコーヒーの抽出が可能な簡易抽出型コーヒー「KEY DOORS+ JET BREW（キードアーズプラス ジェットブリュー）」の新CMとして、“ジェット桐生”の愛称で親しまれている陸上競技選手・桐生祥秀さんを起用した『ジェット桐生vsブリュー祥秀』を、10月4日（土）よりTV・Webで順次放送開始するほか、当社公式Youtubeチャンネルにて公開します。
「KEY DOORS+ JET BREW」（※1）は、当社が本年9月1日（月）に発売した“最短10秒”でレギュラーコーヒーの抽出が可能な簡易抽出型コーヒーです。
今回のCMでは、「JET BREW」の抽出の速さと、レギュラーコーヒーであることのクオリティの高さを伝えるため、短距離走で日本人選手初の100m 9秒台を記録し、“ジェット桐生”の愛称で親しまれている陸上競技選手・桐生祥秀さんを起用。100mを走る“ジェット桐生”と「JET BREW」をいれる“ブリュー祥秀”がピストルの合図とともに同時にスタートし、100m走のゴールと同時に、レギュラーコーヒーが出来上がるというユニークなストーリーで、「JET BREW」の抽出の速さとクオリティの高さを表現します。
【視聴用URL（30秒ver.） https://youtu.be/E9zrz0-pAog】
■桐生祥秀さんからのコメント
元々コーヒーは好きでよく飲んでいるので、今回CMに出演させていただけることになり、とても嬉しく思います。最短10秒からレギュラーコーヒーが飲めるという革命的な新商品に驚きました。
進化・成長を常に意識しチャレンジするキーコーヒーさんの姿勢はアスリートとして、共感できるところだと思います。おいしいコーヒーが飲みたいけど時間がなくて忙しい方に、速くいれて、ゆっくり楽しんでいただきたいです。僕が100mを走り終わる頃にはできるので！
■出演者プロフィール
https://digitalpr.jp/table_img/2715/118051/118051_web_1.png
■新CM概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/118051/118051_web_2.png
■メイキング映像
当社公式Youtubeでは、ＣＭ収録時の様子も公開
https://digitalpr.jp/table_img/2715/118051/118051_web_3.png
https://digitalpr.jp/table_img/2715/118051/118051_web_4.png
■ストーリーボード（※ストーリーボード画像の二次利用はご遠慮ください）
“ジェット桐生”の100m走と“ブリュー祥秀”の抽出が同時にスタート。アナウンサーが実況するのは一見“ジェット桐生”の100m走かと思いきや、“ブリュー祥秀”がコーヒーを抽出する様子。100m走のゴールと同時に、レギュラーコーヒーがいれ終わるというユニークなストーリーで「JET BREW」の抽出の速さとクオリティの高さを表現しています。
ジェット桐生vsブリュー祥秀（30秒ver.）
■CMで使用した商品情報
https://digitalpr.jp/table_img/2715/118051/118051_web_5.png
■JET BREWとは
特許技術（※2）を取得したフィルター構造により、短時間抽出を実現した当社独自の簡易抽出型コーヒーです。
「JET BREW」の抽出動画はこちら ➡ https://www.youtube.com/watch?v=vMsiLC17YiQ
＜主な特徴＞
抽出方法は、誰でも簡単3ステップ
1 「取っ手を引き上げ交差する」
2 「ハネを折りカップにセットし、お湯を注ぐ」
3 「上下に振る」
抽出時間を変えることで、自分好みの味わいに調整も可能
10秒・・・すっきりとしたコーヒーを楽しみたい方
20秒・・・酸味と苦みのバランスを楽しみたい方
30秒・・・しっかりとした味わいのコーヒーを楽しみたい方
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
※1 KEY DOORS+ JET BREW
ニュースリリース ：https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_250801_jetbrew
開発者インタビュー：https://www.keycoffee.co.jp/future/detail/18
※2 特許登録（第6710385号）
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 髙木・岡田
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
キーコーヒー HP
https://www.keycoffee.co.jp/
