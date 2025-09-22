KUNDAL、新商品3種と金木犀リニューアル1種を本格発売 ― 日々のヘア＆ボディケアをもっと心地よく！

The Skin Factory Co., Ltd.

自然派パーソナルケアブランド KUNDAL（クンダル） は、このたび以下の新商品3種を日本市場で本格的にリリースし、既存商品もパッケージを一新するリニューアルを合わせて行いました。

これにより、香り・保湿・使い勝手のすべてでより高い満足を提供することを目指します。

さらに今回のラインアップは、日々のヘア＆ボディケアを一段と快適にする配合やデザインを取り入れ、使いやすさにもこだわったもの。季節やライフスタイルに合わせて選べる多彩なアイテムは、毎日の習慣を特別なリラックスタイムへと導きます。

新商品・リニューアル商品一覧

ヒアルロンエアリーヘアセラム（50ml）ヒアルロンエアリーヘアセラム

‣容量・価格：50ml・1,650円（税込）

‣主な特徴

(1) 今年、東京と大阪で開催されたポップアップで大きな反響を呼んだ「ヒアルロンエアリーボリューム」ラインから新たに登場したヘアセラム。

(2) 乾燥によるパサつきを補修し、まとまりのある仕上がりを長時間キープ。

(3) 軽やかな使用感でベタつかず、毛先までしっとりとうるおいを与え、さらさらの髪へ導く。

‣おすすめの方

しっとりうるおいを長時間キープしながら、軽やかで重くならない仕上がりを求める方

パフュームヘア＆ボディミスト

‣容量・価格：各80ml・各1,320円（税込）

‣主な特徴

(1) 髪と肌の両方に使える2in1ミスト。パンテノールやペプチドなどの保湿・コンディショニング成分を配合し、肌ストレスに配慮したマイルドな使い心地。

(2) ほのかな肌本来の香りが約36時間持続し(※1)、花畑を思わせる上質で洗練された香りがKUNDALならではの魅力を放つ。

‣おすすめの方

日常で香りをすぐ取り入れたいけど、重くない軽やかな使用感を好む方

パフュームヘア＆ボディミスト（各80ml）ハニー＆マカデミア大容量詰め替え（各1200ml）ハニー＆マカデミア大容量詰め替え

‣容量・価格：各1200ml・各3,300円（税込）

‣主な特徴

(1) 内容量3倍の大容量サイズで、コスパを重視した詰め替えパック。

(2) 使いたい時にサッと使える、便利なキャップタイプで詰め替えも簡単。

‣おすすめの方

ハニー＆マカデミアを日常的に愛用し、まとめ買いやコストパフォーマンスを重視する方

金木犀シャンプー＆トリートメント

‣容量・価格：各400ml・各1,595円（税込）

‣主な特徴

(1) 香り・内容・成分は従来どおりで、中身はそのまま。パッケージのみを刷新し、見た目と使い勝手を改善。

(2) ボトルデザインを一新し、バスルームでもひと目でわかる金木犀のやさしい香りを引き立てるデザインに。

‣おすすめの方

金木犀のやさしい香りをこれからも日常でたっぷり楽しみたい方

金木犀シャンプー＆トリートメント（各400ml）

※1 P&K皮膚臨床研究センター(株)による香り持続テスト（2025年6月18日～7月8日実施）

KUNDALは以前より、オンライン／オフライン両面で成果を積み重ねてきました。Qoo10や楽天、Amazonなど主要ECに加え、PLAZA・ロフト・ハンズといった人気ライフスタイルショップでも取り扱いを拡大。オンラインではQoo10メガ割での好成績を皮切りに、今回の楽天お買い物マラソンでも特別価格で展開するなど、販路と実績を着実に広げています。

「香り」を中心としたブランドコアを磨きつつ、日本の消費者ニーズに合わせたテクスチャー・容量・デザインのバリエーションを拡充し、さらなるグローバル展開を視野に入れています。

