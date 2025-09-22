ひと息で、小さな転機に。精油のみの香りが織りなすオーデコロン「KAGAE SCENTS（カガエ センツ）」 2025年9月22日（月）新発売
スギホールディングス株式会社の子会社である薬日本堂株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 山本雅枝）は、オーデコロン「KAGAE SCENTS（カガエ センツ）」を2025年9月22日（月）に新発売いたします。
＜製品概要＞
製品名：KAGAE SCENTS（カガエ センツ）
量：8mL
価格：4,400円 (税込)
発売日：2025年9月22日（月）
販売先：ニホンドウ漢方ブティック、カガエ カンポウ ブティック、薬日本堂、薬日本堂公式オンラインショップ、スギ薬局一部店舗（順次発売）
詳細を見る :
https://www.nihondo-shop.com/SHOP/496149005326.html
忙しい時に滞りがちな「気」を香りでケア
考えが煮詰まった時や、気持ちが揺らいでしまった時、新しい一歩を踏み出したい時。
毎日の中で、ふと立ち止まりたくなる瞬間に心に寄り添い、そっと背中を押してくれる存在でありたい。KAGAE SCENTS（カガエ センツ）は、そんな想いから生まれました。
目に見えないものは、目に見えないものでケアができると言われます。
忙しいときに滞りがちな「気」をケアできるのは「香り」です。
誰かのためではなく、 自分自身のために香りを。
オンとオフの切り替えや、今日という日を大切に締めくくりたい時などにもおすすめです。
●華やぎから、静寂へ。
国産柚子とオレンジの陽だまりから始まり、ゼラニウムやローズなど花々の優美さへ。ラストはシダーウッドとサンダルウッドの樹木の深い静寂に包まれます。
時間とともにうつろう、精油のみの香りを心ゆくまでお楽しみください。
トップ：オレンジ、ユズ、ローズヒップ
ミドル：ゼラニウム、ローズ、フランキンセンス
ラスト：シダーウッド、サンダルウッド
＜こんな時におすすめ＞
□オンオフの切り替えに
□人に会う前の気持ちの準備に
□朝の新しい一歩を踏み出す前に
□考えすぎて煮詰まった時に
□今日という日を大切に締めくくりたい時に
会社概要
ニホンドウ漢方ミュージアム
1969年創業の漢方専門店。一人ひとりの悩みや体質に合わせて健康・美容をトータルにアドバイスする「ニホンドウ漢方ブティック」「カガエ カンポウ ブティック」「薬日本堂」を全国に展開。漢方の考え方をベースに健康的なライフスタイルを提案しています。
その他、ニホンドウ漢方ミュージアム、薬日本堂漢方スクール、書籍監修、日本コカ・コーラ社「からだ巡茶」の開発協力を含む多業種とのコラボレーションなど、漢方・養生を軸とした幅広い事業展開を行っています。
・本社所在地：東京都千代田区鍛冶町1丁目7番6号 ヒルトップ神田6階
・設立：1969年4月
・代表取締役社長：山本雅枝
・事業内容：漢方専門店舗事業、オンライン漢方相談事業、スクール事業（スクール運営、動画配信）、監修事業、商品流通事業、商品開発事業
【薬日本堂運営サイト】
コーポレート：https://www.nihondo.co.jp/
オンラインショップ：https://www.nihondo-shop.com/
漢方ライフ（漢方情報発信サイト）：https://www.kampo-sodan.com/
薬日本堂公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kusurinihondo/