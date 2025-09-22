ALCOR Scientific、ESR検査を変革：血液検体の安定性を4時間から28時間に延長

Diagnostic CompanyのiSED分析装置が安定性を7倍向上させ、精度・効率・患者ケアを改善

ロードアイランド州スミスフィールド, 2025年9月22日 /PRNewswire/ -- ALCOR Scientificは本日、赤血球沈降速度（ESR）検査における画期的な進歩を発表しました。これは現代の検査室が直面する最も根強い課題の一つを解決するものです。血液検体の安定性制限です。このグローバル診断サービスプロバイダーのiSED ESR分析装置群は、新技術を活用して血液検体の安定性を4時間から28時間に延長し、検査室のワークフロー効率化、より信頼性の高い結果の提供、患者への再採血回数の削減を実現します。



Erythrocyte Sedimentation Rate Sample Stability



世界で最も広く実施されている血液検査の一つであるESRは、臨床医が感染症、自己免疫疾患、特定のがん、その他の疾患を検出・経過観察するのに役立ちます。採取後、ESR用の血液検体は精度を維持するため、4時間以内に検査するか冷蔵する必要があります。これは現代の検査環境では困難な場合があります。検体は冷蔵なしで長距離輸送され、しばしば遅延が生じるため、結果が損なわれる可能性があるからです。

ALCOR Scientificは革新的な技術を活用し、従来の検査方法と比較して検体の完全性を7倍長く維持します。同社の完全自動化iSED ESR分析装置は、沈降プロセスの初期段階である赤血球凝集を測定します。これにより、検体が室温で完全性を維持できる時間枠が大幅に拡大されます。室温での検体安定性を4時間から28時間に延長することで、検査室は信頼性の高い結果を確保しつつ、より柔軟かつ効率的に運営できます。室温安定性の時間枠拡大に加え、iSED分析装置は冷蔵検体の安定性を24時間から48時間に延長します。

「ESRは世界で最も頻繁に依頼される検査の一つですが、従来の検査方法では検査室は常に時間との戦いを強いられています」と、ALCOR ScientificのCEO、Jim Postは述べています。「検体の安定性を28時間まで延長することで、当社の分析装置は検査室に効率的な運営に必要な柔軟性を提供すると同時に、より正確な結果を保証し、患者が不必要な再採血による不快感を味わうことを回避します。これは検査室と患者の双方にとっての勝利です。」

ALCOR Scientificについて

ALCOR Scientificは、検査室の効率化を最適化する体外診断ソリューションを開発しています。2011年に設立された同社は、バイオサイエンスへの深い理解と最先端の製造技術を駆使し、医療提供者の時間節約と患者ケアの向上を支援する革新的なソリューションを設計しています。ALCOR Scientificは、赤血球沈降速度（ESR）検査向けに、業界で最も幅広い完全自動化ソリューションを提供しています。詳細については、alcorscientific.comをご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2771181/Alcor_Scientific_ESR_Sample_Stability.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

