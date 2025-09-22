Groq、推論需要急増を受け7億5000万ドルを調達

本投資により、Groqは米国AIスタックにおける役割を強化し、世界中に高速かつ手頃な価格のコンピューティングを提供しています。

カリフォルニア州マウンテンビュー、2025年9月22日 /PRNewswire/ -- AI推論のパイオニアであるGroqは本日、ポストマネー評価額69億ドルで7億5000万ドルの新規資金調達を発表しました。本ラウンドはDisruptiveが主導し、Blackrock、Neuberger Berman、Deutsche Telekom Capital Partners、および米国西海岸の大手投資信託運用会社から多額の投資を受けました。また、Samsung、Cisco、D1、Altimeter、1789 Capital、Infinitumからの継続的な支援も含まれています。



Groq is the AI inference platform designed so customers can build fast, with the unmatched capacity and low cost to scale.



Groqは高速かつ手頃なコンピューティングを200万人以上の開発者とFortune 500企業に提供し、北米、欧州、中東の既存データセンターを基盤にグローバル展開を拡大中です。

「推論処理こそがAI時代の特徴であり、当社は高速かつ低コストでこれを実現する米国発のインフラを構築しています」- Groq創業者兼CEOのJonathan Ross

ホワイトハウスは最近、米国発AI技術のグローバル展開を強調する大統領令を発令し、米国AI技術スタックの輸出促進を推進しています。Groqは中核的な役割を担っており、米国で構築された推論インフラは既に世界中の開発者や企業を支えています。

ダラス拠点の成長投資会社Disruptiveは、過去10年間で最も変革的で成功した企業群を支援してきました。Palantir、Airbnb、Spotify、Shield AI、Hims、Databricks、Stripe、Slackをはじめ、数多くのAIリーダー企業やAI関連事業への大規模投資を含みます。DisruptiveはGroqに対し約3億5000万ドルを投資しています。

「AIが拡大するにつれて、その背後にあるインフラストラクチャは、モデル自体と同じくらい重要になります」と、Disruptiveの創設者、会長、CEOであるAlex Davisは述べました。「Groqはその基盤を構築しており、爆発的な成長の次の章において、ジョナサンと彼のチームと提携できることを大変嬉しく思っています。」

Groqについて

Groqは、AIに必要な速度とコストでAIを動かす推論インフラストラクチャです。2016年に設立された同社は、演算処理をより高速かつ手頃な価格で実現するLPUおよびGroqCloudを開発しました。現在、Groqは米国のAIスタックの重要な一部であり、200万人以上の開発者や、Fortune 500に選ばれる世界有数の企業から信頼を得ています。

Groqのメディア連絡先：pr-media@groq.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2725167/Groq_Logo_No_Trademark.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com