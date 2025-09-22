「全国高等学校総合文化祭」競技かるた部門で飛鳥未来高等学校在校生が健闘、ベスト16の快挙！【飛鳥未来高等学校大阪キャンパス】
学校法人三幸学園が運営する飛鳥未来高等学校大阪キャンパス（所在地：大阪府大阪市）の在校生が、第49回全国高等学校総合文化祭（7月28日・29日、香川県開催）の競技かるた部門に出場し、見事ベスト16という成績を収めました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330150&id=bodyimage1】
本校生徒は昨年度も先輩とともに全国大会に挑戦し、今年度もその経験を活かして学校での部活動に加え、各種練習会への参加を重ね、技術の向上に励んできました。
その成果として、大阪府代表の主将としてチームを牽引し、再び全国の舞台に立つことができました。
「全国高等学校総合文化祭（総文祭）」は、約2万人の高校生が集う“文化部のインターハイ”とも呼ばれる日本最大級の芸術文化活動の祭典です。吹奏楽や演劇をはじめとする23部門が設けられており、「小倉百人一首かるた部門」はその一つです。各都道府県代表が畳の上で熱戦を繰り広げ、全国一位を決定します。また、本大会では全国の予選を勝ち抜いた高校生が読手としても参加し、最優秀読手の栄冠を目指します。
本校生徒は見事全国大会への出場を果たし、さらに勝ち抜いてベスト16という優秀な成績を収めました。日々の部活動に加えて大会に向けて他キャンパスの生徒と協力しながら練習を重ね、切磋琢磨することで着実に実力を高めてまいりました。また、主将としてチームを最後までしっかりとまとめ上げ、仲間を牽引する大きな役割を果たしました。
キャンパス概要
学校名：飛鳥未来高等学校 大阪キャンパス
所在地：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目11-23
URL：https://www.sanko.ac.jp/asuka/asukamirai/osaka/information/
学校概要
名称：飛鳥未来高等学校
所在地（本校）：〒632-0004 奈良県天理市櫟本町1514-3
理事長：鳥居 敏
校長：匠原 記世子
内容：単位制・広域通信制高等学校
公式HP： https://www.sanko.ac.jp/asuka/asukamirai/
本件に関するお問い合わせ
飛鳥未来高等学校大阪キャンパス
TEL：06-6300-5650
担当：中内麻衣花
配信元企業：学校法人三幸学園
